Лучший бомбардир ФНЛ Сергеев может перейти в "Локомотив"

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Лучший бомбардир ФНЛ Сергеев может перейти в "Локомотив"Нападающий "Крыльев Советов" Иван Сергеев может продолжить карьеру в РПЛ.

В услугах 25-летнего форварда заинтересованы несколько клубов высшего российского дивизиона, один из них – московский "Локомотив", сообщает "Матч ТВ".

Примерная рыночная стоимость игрока – 1 миллион евро.

Иван Сергеев выступает за самарцев с августа 2020 года.

Игрок лидирует в бомбардирской гонке Олимп-ФНЛ, забив 22 гола в 26 играх. В этом сезоне он оформил 4 хет-трика.

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