Лучший бомбардир ФНЛ Сергеев может перейти в "Локомотив"

Нападающий "Крыльев Советов" Иван Сергеев может продолжить карьеру в РПЛ.

В услугах 25-летнего форварда заинтересованы несколько клубов высшего российского дивизиона, один из них – московский "Локомотив", сообщает "Матч ТВ".



Примерная рыночная стоимость игрока – 1 миллион евро.



Иван Сергеев выступает за самарцев с августа 2020 года.