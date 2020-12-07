Лучший бомбардир ФНЛ Сергеев может перейти в "Локомотив"
Нападающий "Крыльев Советов" Иван Сергеев может продолжить карьеру в РПЛ.
В услугах 25-летнего форварда заинтересованы несколько клубов высшего российского дивизиона, один из них – московский "Локомотив", сообщает "Матч ТВ".
Примерная рыночная стоимость игрока – 1 миллион евро.
Иван Сергеев выступает за самарцев с августа 2020 года.
Игрок лидирует в бомбардирской гонке Олимп-ФНЛ, забив 22 гола в 26 играх. В этом сезоне он оформил 4 хет-трика.
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