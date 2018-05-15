Лучший бомбардир ФНЛ заинтересован в переходе в "Локомотив"

Нападающий питерского "Динамо" Артем Кулишев заинтересован в переходе в "Локомотив", который претендует на него.

"Грех отказываться от предложения "Локомотива", если оно реально. Но, может быть, ещё какие-то варианты появятся. Главное - играть в Премьер-лиге. Если "Локомотив" хочет видеть меня в команде, то я за" - сказал Кулишев.

Отметим, что форвард "Динамо" стал лучшим бомбардиром ФНЛ в завершившемся розыгрыше, в его активе 17 голов. | http://soccernews.ru