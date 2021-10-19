Лучший бомбардир "Лестера" может пропустить матч со "Спартаком"
Фото: инстаграм Джейми Варди/Автор неизвестен
Нападающий "Лестера" Джейми Варди пропустил тренировку команды перед матчем 3-го тура группового этапа Лиги Европы против московского "Спартака", сообщает "Спорт-Экспресс".
Причина пропуска тренировочного занятия не разглашается. Возможно, форвард не сможет помочь "лисами" в матче с "красно-белыми".
Матч "Спартак" - "Лестер" состоится завтра, 20 октября. Начало встречи - в 17:30 мск.
В нынешнем сезоне 34-летний Варди провел за "Лестер" 11 матчей во всех турнирах, забил семь голов и отдал одну результативную передачу.
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