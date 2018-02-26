Лучший бомбардир "Лиона" может не сыграть с ЦСКА

Ведущий полузащитник "Лиона" Набиль Фекир рискует пропустить первый матч 1/8 финала Лиги Европы против ЦСКА.

Как сообщает официальный твиттер "ткачей", 24-летний футболист получил ушиб правого колена и пробудет в лазарете от 7 до 10 дней.

Напомним, что матч ЦСКА - "Лион" состоится 8 марта.

В этом сезоне Фекир сыграл за "Лион" 34 матча и забил 21 гол - он является лучшим бомбардиром команды.

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