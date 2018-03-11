Лучший бомбардир "Лиона" пропустит матч с ЦСКА
Нападающий "Лиона" Набиль Фекир пропустит еще около трех недель, сообщает L'Équipe.
По сведениям издания, у футболиста повреждение колена и 13 марта ему сделают артроскопию.
Таким образом, Фекир пропустит ответный матч 1/8 финала Лиги Европы против ЦСКА, который состоится 15 марта в
В этом сезоне 24-летний Фекир провел 34 матча, забил 21 гол и отдал 7 результативных передач.
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