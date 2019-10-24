Лучший бомбардир МЛС хочет перейти в "Барселону"



Мексиканский нападающий "Лос-Анджелеса" Карлос Вела заявил, что он хотел бы перейти в "Барселону" на правах аренды.

"Кто мог бы отказаться от возможность поиграть вместе с Месси несколько месяцев, а затем вернуться в Лос-Анджелес? Это было бы удовольствием, а также шансом научиться чему-то новому", - приводит слова Велы New York Times.

В нынешнем сезоне 30-летний Вела стал лучшим бомбардиром регулярного чемпионата МЛС, забив 34 гола в 31 матче. Его контракт с американским клубом действует до конца 2020 года.

Не пропустите: Месси повторил рекорд Рауля и Роналду в Лиге Чемпионов. | http://soccernews.ru