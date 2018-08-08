Лучший бомбардир РФПЛ близок к возвращению в строй

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Лучший бомбардир РФПЛ близок к возвращению в стройФорвард казанского "Рубина" Сердар Азмун близок к возвращению в строй, информирует ТАСС со ссылкой на пресс-службу татарстанского клуба.

По сведениям источника, к тренировкам 23-летний нападающий, получивший травму в игре второго тура чемпионата России против московского "Динамо", вернется уже в ближайшие дни. 

В текущем сезоне иранец вместе с Ондржеем Ванеком ("Уфа") и Андреем Козловым ("Оренбург") возглавляет гонку бомбардиров РФПЛ с двумя забитыми мячами в двух играх.

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