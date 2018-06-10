Лучший бомбардир российского футбола попозировал с Кубком мира

Экс-форвард "Зенита" и сборной России Александр Кержаков сфотографировался с Кубком мира.

Напомним, что Кержаков является лучшим бомбардиром в истории российского футбола и сборной России.

Фото: Кержаков получил Кубок мира.

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