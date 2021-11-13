Лучший бомбардир РПЛ Агаларов ответил на вопрос о возможном уходе из "Уфы"

Теги уфагамид агаларовроссияроссия до 21 года

Лучший бомбардир РПЛ Агаларов ответил на вопрос о возможном уходе из "Уфы"

Фото твиттер РПЛ

Форвард "Уфы" Гамид Агаларов дал комментарий по поводу своего будущего, а также высказался об игре за молодёжную сборную России вместо национальной.

"Считаю ли я себя готовым перейти на более высокий уровень? Я двигаюсь от матча к матчу, что будет дальше - я не думаю. Выхожу на каждый матч, как на последний.

Абсолютно не парюсь про невызов в национальную сборную. Уже говорил, что готов принести пользу молодёжной сборной. Лучше быть там, где тебе дают игровое время и нуждаются в твоих услугах", - сказал Агаларов.

21-летний нападающий забил 11 голов в 14 матчах текущего розыгрыша РПЛ и является лучшим бомбардиром турнира.

Не пропустите: "Уфа" назвала минимальную цену на Агаларова. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Где продолжит карьеру Криштиану Роналду?
Все опросы
Загрузка...

главное

Гол Ди Марии принёс сборной Аргентины победу над Уругваем в квалификации ЧМ-2022

Гол Ди Марии принёс сборной Аргентины победу над Уругваем в квалификации ЧМ-2022

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Полная таблица

топ-5 тегов