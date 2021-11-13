Лучший бомбардир РПЛ Агаларов ответил на вопрос о возможном уходе из "Уфы"

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Форвард "Уфы" Гамид Агаларов дал комментарий по поводу своего будущего, а также высказался об игре за молодёжную сборную России вместо национальной.

"Считаю ли я себя готовым перейти на более высокий уровень? Я двигаюсь от матча к матчу, что будет дальше - я не думаю. Выхожу на каждый матч, как на последний.

Абсолютно не парюсь про невызов в национальную сборную. Уже говорил, что готов принести пользу молодёжной сборной. Лучше быть там, где тебе дают игровое время и нуждаются в твоих услугах", - сказал Агаларов.

21-летний нападающий забил 11 голов в 14 матчах текущего розыгрыша РПЛ и является лучшим бомбардиром турнира.

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