Лучший бомбардир РПЛ объяснил свою пятиматчевую безголевую серию

Теги крылья советовалександр соболев

Лучший бомбардир РПЛ объяснил свою пятиматчевую безголевую серию

Форвард "Крыльев Советов" Александр Соболев порассуждал о своей безголевой серии, которая уже насчитывает пять матчей.

"У всех такое бывает, что игрок не может забить. Сегодня (в воскресенье в матче с ЦСКА - примечание Soccernews) один момент только был. У нападающих такое бывает. Надо это пережить, забить гол, и вcё наладится», - сказал 22-летний футболист.

Соболев не забивает в официальных играх с 5 октября, однако это не мешает ему находиться на вершине списка лучших бомбардиров текущего розыгрыша РПЛ.

Нападающий "Крыльев" делит лидерство среди голеадоров чемпионата с Эльдором Шомуродовым из "Ростова" и Артёмом Дзюбой из "Зенита".

Не пропустите: "Крылья Советов" летом отклонили предложения двух европейских клубов по Соболеву. | http://soccernews.ru
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