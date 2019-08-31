Лучший бомбардир РПЛ прокомментировал невызов в сборную России

Нападающий "Крыльев Советов" Александр Соболев рассказал о своём отношении к невызову в сборную России для подготовки к матчам квалификации Евро-2020.

"Если честно, то я и не ждал вызова в сборную. Рано ещё. Прошло всего несколько туров. Если проведу на таком уровне половину сезона, сезон – то да, а так – рано пока мне в сборную", - сказал Соболев.

Напомним, что сборная России 6 сентября в гостях сыграет с Шотландией, а спустя три дня примет Казахстан.

Также стоит отметить, что Соболев сейчас является лучшим бомбардиром РПЛ. В его активе 6 голов в 8 матчах.

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