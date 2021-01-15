Лучший бомбардир "Саутгемптона" заболел коронавирусом

Нападающий "Саутгемптона" Дэнни Ингс сдал положительный тест на COVID-19, сообщает BBC.

По словам наставника "святых" Ральфа Хазенхюттля, болезнь у футболиста выявили ещё на прошлой неделе, поэтому вскоре он должен вернуться в строй.

Ингс является лучшим бомбардиром "Саутгемптона" в текущем сезоне с 7 голами в 13 матчах АПЛ.

Команда занимает седьмое место в турнирной таблице Премьер-лиги, набрав 29 очков в 17 турах.

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