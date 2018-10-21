Лучший бомбардир Серии А - Роналду: "Спасибо, король"

Форвард "Дженоа" Кшиштоф Пентек в своем инстаграме обратился к коллеге из туринского "Ювентуса" Криштиану Роналду.

Так, получив от 33-летнего нападающего "старой синьоры" футболку после вчерашнего матча своих команд, поляк в инстаграме написал: "Спасибо, король".

После 9-ти туров в Серии А на счету Пентека имеется 9 результативных ударов, Роналду забил на 4 гола меньше.

Напомним, в рейтинге лучших бомбардиров топ-5 европейских чемпионатов установилось двоевластие. | soccernews.ru