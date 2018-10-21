Лучший бомбардир Серии А - Роналду: "Спасибо, король"

14 Теги кшиштоф пентеккриштиану роналдудженоаювентус

Лучший бомбардир Серии А - Роналду: "Спасибо, король"Форвард "Дженоа" Кшиштоф Пентек в своем инстаграме обратился к коллеге из туринского "Ювентуса" Криштиану Роналду.

Так, получив от 33-летнего нападающего "старой синьоры" футболку после вчерашнего матча своих команд, поляк в инстаграме написал: "Спасибо, король".

После 9-ти туров в Серии А на счету Пентека имеется 9 результативных ударов, Роналду забил на 4 гола меньше.

Напомним,  в рейтинге лучших бомбардиров топ-5 европейских чемпионатов установилось двоевластие. | soccernews.ru

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Комментарии

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Мы все верим

боже боже шо творится на этом сайте, ой ей ей. Стыд и срам. Ганьба.

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Лэнд Крузер

))))))))))Вы бы батюшка лучше бы лесом шли. Это еще цветочки.))))))) Самые малахольные сегодня молчат)) На охоте наверное))

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Кекс

Вахтанг бом-бом, пеналдудрочер))

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Вахтанг

Джамбона ебал рот!

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Джамбон

гандон что притих?

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Вахтанг

твой рот ебал

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Джамбон

гандон твой отец

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Джамбон

И вообще иди НАХУЙ скотина ебаная грузинская в рот я тебя ебал и твой горный аул задрот носатый

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Джамбон

ты дебил тут любое имя можно написать и любую хуйню, дауна кусок

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Вахтанг

Всё равно ебал твой рот роганосец

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Вахтанг

ебал мать твою шлюху по аулу пустил ее слышиш

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Braveman

На самом деле он написал "Queen". Точнее переводить надо!

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Вахтанг

я твой рот ебал!

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Джамбон

Queer queen это про тебя, петух

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