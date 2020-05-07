Лучший бомбардир в истории чемпионатов мира стал тренером "Баварии"

Бывший нападающий сборной Германии Мирослав Клозе стал ассистентом главного тренера мюнхенского клуба Ханса-Дитера Флика.

Специалист подписал с клубом контракт до лета 2021 года.

41-летний Клозе в бытность футболистом выступал за "Хомбург", "Кайзерслаутерн", "Вердер", "Баварию" и "Лацио". За сборную германии сыграл 137 матчей и забил 71 гол. Двукратный чемпион Германии, двукратный обладатель Кубка Германии, двукратный обладатель Кубка немецкой лиги, обладатель Суперкубка Германии, обладатель Кубка Италии, чемпион мира-2014. Лучший бомбардир в истории чемпионатов мира (16 голов).

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