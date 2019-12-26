Лучший бомбардир в истории РПЛ вошёл в тренерский штаб Слуцкого в "Рубине"

Наставник "Ротора-2" Олег Веретенников станет помощником главного тренера "Рубина" Леонида Слуцкого.

Как сообщают российские СМИ, 49-летний специалист покинул волгоградский клуб по собственному желанию и решил присоединиться к казанской команде.

Стоит отметить, что Веретенников по праву считается легендой российского чемпионата - он со 143 голами является лучшим бомбардиром в истории турнира.

Слуцкий возглавил "Рубин" 19 декабря, заключив контракт до 2024 года.

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