Лучший бомбардир в истории РПЛ вошёл в тренерский штаб Слуцкого в "Рубине"

Теги рубинротор-2леонид слуцкийолег веретенников

Лучший бомбардир в истории РПЛ вошёл в тренерский штаб Слуцкого в "Рубине"

Наставник "Ротора-2" Олег Веретенников станет помощником главного тренера "Рубина" Леонида Слуцкого.

Как сообщают российские СМИ, 49-летний специалист покинул волгоградский клуб по собственному желанию и решил присоединиться к казанской команде.

Стоит отметить, что Веретенников по праву считается легендой российского чемпионата - он со 143 голами является лучшим бомбардиром в истории турнира.

Слуцкий возглавил "Рубин" 19 декабря, заключив контракт до 2024 года.

Не пропустите: "Рубин" определился с зимними трансферными целями. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

Стали известны новые сроки восстановления Азара

Стали известны новые сроки восстановления Азара

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Зенит Санкт-Петербург Зенит Санкт-Петербург 19 45
2 Краснодар Краснодар 19 35
3 Ростов Ростов 19 34
4 ЦСКА Москва ЦСКА Москва 19 34
5 Локомотив Москва Локомотив Москва 19 34
6 Арсенал Тула Арсенал Тула 19 25
7 Уфа Уфа 19 25
8 Динамо Москва Динамо Москва 19 24
9 Урал Урал 19 24
10 Спартак Москва Спартак Москва 19 22
11 Тамбов Тамбов 19 21
12 Ахмат Ахмат 19 19
13 Рубин Рубин 19 19
14 Оренбург Оренбург 18 19
15 Крылья Советов Крылья Советов 19 18
16 Сочи Сочи 18 15
Полная таблица

топ-5 тегов