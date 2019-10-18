Лучший бомбардир в истории сборных: "Не буду разочарован, когда Роналду побьёт мой рекорд"
Экс-форвард сборной Ирана Али Даеи признался, что не переживает из-за того, что его рекорд по числу голов за национальную команду вскоре может побить португалец Криштиану Роналду.
"Я очень горжусь своим рекордом. Думаю, все иранцы также испытывают гордость за мои достижения в карьере. Рекорд принадлежит не мне, а всему иранскому народу. Я не буду разочарован, когда Роналду побьёт мой рекорд. Все мировые рекорды должны быть побиты.
Я рад, что меня превзойдёт такой великий футболист. Он по-прежнему в прекрасной форме. Я считаю, что он входит в тройку лучших футболистов в истории. Он даёт своей сборной гораздо больше, чем Месси - Аргентине. Поэтому между ними двумя я выбираю Криштиану", - цитирует Даеи La Gazzetta dello Sport.
Напомним, что в активе иранца 109 голов в составе сборной, а 34-летний Роналду отличился за португальскую национальную команду 95 раз.
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|4
|Турция
|6
|4
|Группа 2
|М
|О
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|Болгария
|6
|10
|2
|Португалия
|6
|6
|3
|Швеция
|6
|5
|4
|Норвегия
|6
|3
|Группа 3
|М
|О
|1
|СССР
|6
|10
|2
|Греция
|6
|6
|3
|Австрия
|6
|6
|4
|Финляндия
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|Группа 4
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|1
|Югославия
|4
|6
|2
|Германия
|4
|5
|3
|Албания
|4
|1
|Группа 5
|М
|О
|1
|Венгрия
|6
|9
|2
|ГДР
|6
|7
|3
|Нидерланды
|6
|5
|4
|Дания
|6
|3
|Группа 6
|М
|О
|1
|Италия
|6
|11
|2
|Румыния
|6
|6
|3
|Швейцария
|6
|5
|4
|Кипр
|6
|2
|Группа 7
|М
|О
|1
|Франция
|6
|9
|2
|Бельгия
|6
|7
|3
|Польша
|6
|7
|4
|Люксембург
|6
|1
|Группа 8
|М
|О
|1
|Англия
|6
|9
|2
|Шотландия
|6
|8
|3
|Уэльс
|6
|4
|4
|Северная Ирландия
|6
|3