Лучший бомбардир в истории сборных: "Не буду разочарован, когда Роналду побьёт мой рекорд"

Экс-форвард сборной Ирана Али Даеи признался, что не переживает из-за того, что его рекорд по числу голов за национальную команду вскоре может побить португалец Криштиану Роналду.

"Я очень горжусь своим рекордом. Думаю, все иранцы также испытывают гордость за мои достижения в карьере. Рекорд принадлежит не мне, а всему иранскому народу. Я не буду разочарован, когда Роналду побьёт мой рекорд. Все мировые рекорды должны быть побиты.

Я рад, что меня превзойдёт такой великий футболист. Он по-прежнему в прекрасной форме. Я считаю, что он входит в тройку лучших футболистов в истории. Он даёт своей сборной гораздо больше, чем Месси - Аргентине. Поэтому между ними двумя я выбираю Криштиану", - цитирует Даеи La Gazzetta dello Sport.

Напомним, что в активе иранца 109 голов в составе сборной, а 34-летний Роналду отличился за португальскую национальную команду 95 раз.

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