Лучший бомбардир "Зальцбурга" перейдет в "Севилью"

Нападающий "Ред Булл Зальцбург" Моанес Дабур пройдет медосмотр в "Севилью". Об этом сообщает As.

Футболист перейдет в клуб летом за 15 миллионов евро.

Дабур стал лучшим бомбардиром команды в этом сезоне. С "Зальцбургом" он стал чемпионом Австрии в сезоне 17/18.

В нынешнем сезоне в 30 матчах он отметился 20 голами.

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