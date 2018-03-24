Лучший футбол в Северной Америке: почему чемпионат Мексики по-настоящему крут

Пока президент США Дональд Трамп рассказывает о том, что на границе с Мексикой необходимо строить стену, дабы огородиться якобы от "одной из самых криминальных наций в мире", у ацтеков есть, чем ответить американцам. Футболом, ну или соккером – тут уже кому как больше нравится.

Сборная Мексики регулярно бьёт Штаты и в отборе КОНКАКАФ, и в Золотом Кубке, по праву считаясь сильнейшей на континенте. В официальных матчах США не может обыграть Мексику пять лет, в последнем отборочном турнире "звёздно-полосатые" набрали в матчах с ацтеками одно очко, а по итогу кампании опозорились, пролетев мимо мундиаля.

Примечательно, что в Коламбусе, где США уступили Мексике 1:2, победный мяч за минуту до конца забил Рафаэль Маркес, которого спустя год американские власти приписали к наркодиллерам и которому запретили въезд в страну. Совпадение? :)

Мексика выиграла отборочную группу и скоро снова приедет в Россию, где она весьма достойно выглядела на Кубке Конфедераций. США же придётся снова рассказывать о том, что они и не собирались ехать на Чемпионат Мира и вообще у них самых сильных чемпионат в Северной Америке, куда едут в том числе и звёздные мексиканцы. Но так ли это? МЛС, конечно, всячески пытаются раскручивать, вливая в него большие деньги и приглашая некогда топовых игроков (вот на днях и сам Златан подъехал), однако превосходит ли американское первенство чемпионат Мексики? Не факт.

Да, в США выступают известные мексиканцы, ключевые игроки своей сборной – братья Дос Сантосы, Карлос Вела, но в Мексике также хватает достойных футболистов и крепких команд. К примеру, общая стоимость игроков МЛС (23 команды) – 447 миллионов, чемпионата Мексики (18 команд) – 606 миллионов. Как говорится, почувствуйте разницу.

Финал Апертуры "Монтеррей" - "Тигрес":

Не так давно я побывал в Мексике и несмотря на то, что попасть на футбол не удалось из-за паузы в чемпионате, а "Ацтека" осталось неприступной по причине ремонта, имел возможность убедиться в том, что ацтеки любят футбол и как настоящие фанаты переживают все события главной игры планеты. В том числе, и события местного значения, живо обсуждая положение дел в турнирной таблице национального первенства, перспективы команд и игроков, трансферы и всё-всё-всё, что так знакомо любителям футбола.

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В Апертуре (осенний чемпионат) по итогам регулярного сезона первое место занял "Монтеррей", но в плей-офф "полосатые" уступили в финале "Тигрес" (1:1, 1:2). Сейчас по ходу Клаусуры (весенний чемпионат) они идут на 6 месте - не слишком хорошо, но главное - в зоне плей-офф. Один из лидеров команды Дорлан Пабон, известный по выступлениям за "Бетис" и "Валенсию". На счету колумбийца 5 голов и 8 ассистов в 16 матчах.

Во главе таблицы в текущем чемпионате "Сантос Лагуна", набравший 26 очков в 12 матчах. Лидер команды - форвард из Кабо-Верде Джанини: 26-летний игрок, без особого успеха игравший в Португалии, забил 12 голов (два хет-трика) в 10 играх и лидирует в гонке бомбардиров.

Посмотрите на Джанини в деле:

Преследует лидера выдавшая серию из пяти побед подряд "Толука", в составе которой выступает Пабло Баррьентос. Бывший игрок ФК "Москва" на хорошем счету в команде.33-летний аргентинец провёл за клуб 62 матча, забил 11 голов и сделал 11 ассистов за клуб.

Действующий чемпион "Тигрес" на третьем месте в четырёх очках от лидера. У него самый дорогой состав в лиге, да и звёздных игроков больше. Здесь и Эннер Валенсия (был весьма неплох в АПЛ), и Эдуардо Варгас (где он только не был), и Тимоти Колодзейчак (не путать с Тимати), и Хавьер Акино (юркий вингер, бегал в Примере), и легендарный Кариока (тут комментарии не нужны). А главная звезда команды – Андре-Пьер Жиньяк.

Француз здесь явно не на отдыхе и думает не только о пляжах Юкатана, текиле и жгучих мексиканках. На его счету 32-летнего форварда 76 голов в 136 матчах за "Тигрес", три чемпионства местного разлива и два Суперкубка. Фанаты обожают Жиньяка, а он сполна отдаёт им на футбольном поле – сейчас он второй снайпер чемпионата с 8 голами.

Можете оценить, как "валит" француз на мексиканских полях:

"Америка", самый титулованный клуб страны (12 чемпионств, как и у "Гвадалахары") и один из самых популярных в стране, не может выиграть чемпионат с 2014 года, а пока занимает 4 место. В прошлом году "орлов" принял Мигель Эррера, здорово работавший со сборной Мексики и ставший одним из самых ярких персонажей на Чемпионате Мира 2014 года. Именно с ним связаны главные надежды фанатов.

Эмоции наставника на мундиале вы наверняка должны помнить:

Из игроков в "Америке" можно выделить капитана Орибе Перальту: на счету 34-летнего ветерана 67 голов в 167 матчах. Без особого успеха пытаются помогать капитану некогда перспективный Жереми Менез (2 гола в 7 матчах) и Карлос Кинтеро, десять лет назад недолго топтавший газоны РФПЛ в футболке "Крыльев Советов" (11 игр и 1 гол за самарцев).

Главный соперник "орлов" "Гвадалахара" выступает ещё хуже, чем осенью (текущее 15 место, в Апертуре было 13 место), но постепенно должна подняться - последние шесть туров она не проигрывает (пять ничьих и одна победа). С командой уже достаточно долго работает бывший игрок сборной Аргентины Матиас Алмейда, выигравший с "козлами" чемпионат и два кубка. В составе звёзд нет, при этом нет и легионеров - "Гвадалахара" делает ставку на мексиканских футболистов, самым перспективным из которых считается центральный хавбек Орбелин Пинеда.

21-летний футболист, купленный у "Керетаро" (это там, где не так давно играл Роналдиньо) два года назад за 5,5 миллиона евро, уже отыграл за клуб 100 матчей (7 голов и 7 ассистов) и на регулярной основе вызывается в состав национальной сборной. Трансфермаркт оценивает Пинеду в 6 миллионов евро, но "козлы" не намерены расставаться с игроком дешевле, чем за 20 миллионов.

В деле Пинеда выглядит так:

Есть в чемпионате Мексики не только перспективные, но и легендарные игроки. Так, по-прежнему в строю Рафа Маркес: 39-летний рекордсмен (единственный игрок, являвшийся капитаном сборной на четырёх ЧМ) капитанит в "Атласе" (пока последнее 18 место). Ветеран провёл только 5 игр в текущем чемпионате, но собирается на мундиаль в Россию.

В "Леоне" (12 место) карьеру возобновил другой аксакал – американец Лэндон Донован (157 матчей, 57 голов за сборную США) . 36-летний игрок, не игравший более года, пока только набирает форму, проведя на поле жалкие 23 минуты. Но вряд ли лучший американский игрок в истории приехал ради подобных цифр - стоит ждать, что в ближайшее время американец наберёт форму и ещё порадует своей игрой.

А пока Донован набирает кондиции, голы за "львов" клепает их капитан Мауро Боселли. 32-летний аргентинец, ставший лучшим в Апертуре (11 голов), пять раз отличился по ходу Клаусуры, а всего на его счету 100 "банок" в 173 матчах за клуб. Достойно!

Оцените голеадорские способности форварда и вы:

Немало известных игроков и в других командах. На границе с США в "Тихуане" (6 место) безуспешно играет Хуан Итурбе, некогда купленный "Ромой" за 25 миллионов евро - на счету аргентинца нет ни одного гола в 17 матчах за клуб. В "Пачуке" (11 место) неплохо выглядит бывший "армеец" Кейсуке Хонда (10 голов и 6 ассистов в 29 матчах за клуб), ведёт за собой "Пумас" (18 место в Апертуре и текущее 9 место) хавбек сборной Пабло Баррере, когда-то заглядывавший в АПЛ и Ла Лигу (138 матчей за "пум", 29 голов и 25 ассистов).

Отдельно нужно отметить команду "Лобос" в составе которой 24 арендованных футболиста. Несмотря на это, она финишировала в середине таблицы осенью (10 место) и имеет в составе одного из лучших снайперов футбольного года. 20-летний колумбиец Хулиан Киньонес, арендованный у "Тигрес", забил 9 голов в 13 матчах в Апертуре и заинтересовал ряд европейских клубов. По ходу Клаусуры он пока не столь результативен – 4 гола в 9 матчах.

В целом, если оценивать уровень чемпионата Мексики, необходимо отметить, что в стране отличные стадионы (в большинстве своём чисто футбольные) и хорошая посещаемость, что обусловливает толковый антураж.

Качество футбола также может удивить тех, кто никогда не видел матчи местного первенства. Разумеется, как и всем латиноамериканцам, мексиканцам свойственны эмоции и бесшабашные действия, но было бы очень странно, если бы это было иначе. Однозначно, то во что играют в Лиге МХ гораздо больше похоже на футбол, чем специфическое зрелище из МЛС. Вы легко убедитесь в этом, просто взглянув на обзор тура.

В Мексике умеют играть, болеть и, что немаловажно, дарить эмоции. Добавить к этим фактам качественное освещение первенства и околофутбольный антураж, и получится очень приличный чемпионат, за которым хотя бы изредка стоит следить. Это действительно интересно!

Игорь Павелко | soccernews.ru

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