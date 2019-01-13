Лучший футболист мира забил первый гол в сезоне в национальном чемпионате (видео)

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Лучший футболист мира забил первый гол в сезоне в национальном чемпионате (видео)

Хорватский полузащитник мадридского "Реала" Лука Модрич отметился голом в матче 19-го тура чемпионата Испании против "Бетиса" (1:0, идет второй тайм).

Для Модрича этот гол стал первым в Примере в нынешнем сезоне. Ранее хавбек забил гол в финальном поединке клубного чемпионата мира против клуба "Аль-Айн" (4:1).

Всего 33-летний хорват провел 26 матчей за "Реал" во всех турнирах, забил два мяча и отдал четыре голевых паса. Его контракт с клубом действует до лета 2020 года.

Напомним, что Модрич был признан лучшим игроком мира по итогам 2018 года и получил "Золотой мяч".

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