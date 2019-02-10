Лучший футболист мира жестко раскритиковал молодого футболиста "Реала" за ошибку в матче с "Атлетико"

Теги реал мадридатлетико мадридлука модричвинисиус жуниоркарим бензема

Лучший футболист мира жестко раскритиковал молодого футболиста "Реала" за ошибку в матче с "Атлетико"
Хорватский полузащитник "Реала" Лука Модрич подверг сильной критике бразильского нападающего Винисиуса Жуниора за его ошибку в матче 23-го тура чемпионата Испании против "Атлетико" (3:1), сообщает Marca.

По сведениям издания, Модрич остался недоволен тем, что Винисиус потерял мяч в центре поле, в результате чего игроки "Атлетико" разыграли контратаку, которая закончилась голом Антуана Гризманна.

Модрич настолько жестко выговаривал Винисиусу, что за 18-летнего бразильца пришлось вступиться Кариму Бензема.

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