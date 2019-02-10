Лучший футболист мира жестко раскритиковал молодого футболиста "Реала" за ошибку в матче с "Атлетико"
Хорватский полузащитник "Реала" Лука Модрич подверг сильной критике бразильского нападающего Винисиуса Жуниора за его ошибку в матче 23-го тура чемпионата Испании против "Атлетико" (3:1), сообщает Marca.
По сведениям издания, Модрич остался недоволен тем, что Винисиус потерял мяч в центре поле, в результате чего игроки "Атлетико" разыграли контратаку, которая закончилась голом Антуана Гризманна.
Модрич настолько жестко выговаривал Винисиусу, что за 18-летнего бразильца пришлось вступиться Кариму Бензема.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Барселона
|22
|50
|2
|Реал Мадрид
|23
|45
|3
|Атлетико Мадрид
|23
|44
|4
|Севилья
|22
|36
|5
|Хетафе
|23
|35
|6
|Бетис
|22
|32
|7
|Алавес
|22
|32
|8
|Валенсия
|22
|30
|9
|Реал Сосьедад
|22
|30
|10
|Эйбар
|22
|29
|11
|Эспаньол
|23
|28
|12
|Леванте
|22
|27
|13
|Атлетик Бильбао
|22
|26
|14
|Леганес
|22
|26
|15
|Реал Вальядолид
|23
|26
|16
|Сельта Виго
|23
|24
|17
|Жирона
|23
|24
|18
|Райо Вальекано
|23
|23
|19
|Вильярреал
|23
|20
|20
|Уэска
|23
|18