Лучший игрок "Байера" пропустит матч с "Баварией"

Леверкузенский "Байер" не сможет рассчитывать на своего лучшего игрока в матче 30-го тура Бундеслиги против "Баварии".

Сообщается, что полузащитник Кай Хаверц пропустит важнейший поединок из-за мышечных проблем.

Лидер "фармацевтов" даже не попал в заявку своей команды на игру с "ротен".

В текущем сезоне Хаверц забил 15 голов и сделал 8 ассистов в 38 встречах.

Матч "Байер" - "Бавария" состоится сегодня в 16:30 по московскому времени.

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