Лучший игрок "Байера" пропустит матч с "Баварией"
Леверкузенский "Байер" не сможет рассчитывать на своего лучшего игрока в матче 30-го тура Бундеслиги против "Баварии".
Сообщается, что полузащитник Кай Хаверц пропустит важнейший поединок из-за мышечных проблем.
Лидер "фармацевтов" даже не попал в заявку своей команды на игру с "ротен".
В текущем сезоне Хаверц забил 15 голов и сделал 8 ассистов в 38 встречах.
Матч "Байер" - "Бавария" состоится сегодня в 16:30 по московскому времени.
Не пропустите: "Байер" отказал "Реалу" в трансфере Хаверца. | http://soccernews.ru
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Бавария Мюнхен
|29
|67
|2
|Боруссия Дортмунд
|29
|60
|3
|РБ Лейпциг
|29
|58
|4
|Боруссия Менхенгладбах
|30
|56
|5
|Байер Леверкузен
|29
|56
|6
|Вольфсбург
|29
|42
|7
|Хоффенхайм
|29
|42
|8
|Фрайбург
|30
|41
|9
|Герта
|29
|38
|10
|Шальке
|29
|37
|11
|Айнтрахт Франкфурт
|29
|35
|12
|Кельн
|29
|34
|13
|Аугсбург
|29
|31
|14
|Унион Берлин
|29
|31
|15
|Майнц 05
|29
|28
|16
|Фортуна Дюссельдорф
|29
|27
|17
|Вердер Бремен
|29
|25
|18
|Падерборн
|29
|19