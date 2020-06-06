Лучший игрок "Байера" пропустит матч с "Баварией"

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Лучший игрок "Байера" пропустит матч с "Баварией"

Леверкузенский "Байер" не сможет рассчитывать на своего лучшего игрока в матче 30-го тура Бундеслиги против "Баварии".

Сообщается, что полузащитник Кай Хаверц пропустит важнейший поединок из-за мышечных проблем. 

Лидер "фармацевтов" даже не попал в заявку своей команды на игру с "ротен".

В текущем сезоне Хаверц забил 15 голов и сделал 8 ассистов в 38 встречах.

Матч "Байер" - "Бавария" состоится сегодня в 16:30 по московскому времени.

Не пропустите: "Байер" отказал "Реалу" в трансфере Хаверца. | http://soccernews.ru
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