Лучший игрок Швеции для "Bullsfamily"! Сможет ли Кристоффер Ольссон заиграть в "Краснодаре"?

Скандинавская диаспора в РПЛ стремительно растет. Вслед за "ростовской" модой на исландцев, на сцену вышел "Краснодар", который подписал себе очередного шведа и, таким образом, компенсировал уход Гранквиста (в количественном эквиваленте). На Рождество клуб сделаk себе подарок, выхватив Кристоффера Ольссона – центрального полузащитника АИКа и лучшего игрока чемпионата Швеции в прошлом сезоне. Контракт будет действовать до лета 2022 года. Футболисту всего лишь 23 года, но за спиной уже достаточно солидный багаж. Полузащитник сменил несколько клубов в пределах Скандинавии и даже работал с Арсеном Венгером в лондонском "Арсенале". В преддверии второй части сезона РПЛ команда Soccernews решила рассказать о Кристоффера Ольссоне и его возможном влиянии на игру кубанских "быков".

В нашей #BullsFamily ожидается пополнение!



Шведский полузащитник Кристоффер Олссон в скором времени станет игроком «Краснодара».



Шведский АИК и «Краснодар» согласовали трансфер 23-летнего футболиста. Олссон прибудет на сбор «горожан» в Марбелье, где и подпишет личный контракт. pic.twitter.com/PriWVmr0sW — FCKrasnodar (@FCKrasnodar) 7 січня 2019 р.

С чего все начиналось

Кристоффер Ольссон входит в число самых одаренных игроков нового шведского поколения! Воспитанник местного "Норчеппинга" достаточно рано начал делать шаги в большом футболе, и уже в возрасте 15 лет его заметили скауты лондонского "Арсенала". Как мы знаем, Венгер был любителем поискать центральных полузащитников, так как после ухода Патриса Виейра это место всегда оставалось вакантным. Никто не мог как следует встроится в систему игры легендарного француза. Эксперименты с Кокленом, Диаби и тем же Ольссоном провалились. Хотя, если говорить о шведе, то он не смог даже ненадолго закрепиться в основном составе "канониров". Перед подписанием долгосрочного контракта, Ольссон дважды в течении 2010 года приезжал на просмотр в Лондон. Шанс сыграть за основную команду выпал лишь в 2012 году. Олссон вышел на замену во встрече Кубка Лиги против "Вест Бромвича".

Талантливый игрок "Арсенала U-23" активно прогрессировал, и перед началом сезона 2013/14 Ольссона перевели в основную команду для участия в азиатском турне. Поговаривают, что в этом был заинтересован сам Венгер, который видел в шведе будущую звезду своей команды. В составе "Арсенала U-23" за неполных 3 сезона футболист успел сыграть 39 матчей, забил 3 гола и отдал 6 результативных передач – очень добротный показатель для центрального полузащитника. Дела шли не так уж и плохо, но осенью 2014 года на горизонте появился датский "Митьюланд", который пожелал видеть Ольссона в своем составе. Предложения было достаточно хорошее, так как клуб регулярно выступал в еврокубках, да и к тому же чемпионат вполне подходил для дальнейшего развития. В итоге футболист остался в "Митьюланде" на 3 сезона, в 72 встречах выходил на поле преимущественно на позиции атакующего полузащитника, забил 3 гола и отдал 8 результативных передач. Еще зимой 2015 года игра шведа так впечатлила боссов "Митьюланда", что они заплатили за молодое дарование 1 млн евро. В течении 2,5 год в Дании Ольссон успел выиграть чемпионский титул этой страны.

В конце 2017 года молодой швед неожиданно решил покинуть Данию. Официальной версии его ухода так никто и не представил, но многочисленные источники указывают на конфликт с внутри команды. На сцене быстро появился АИК, который предложил Ольссону вернуться играть на родину. Незадолго до переезда в Швецию, швед успел дебютировать за национальную команду. Это случилось 8 января 2017 года в проигранной товарищеской встрече против Кот д’Ивуара. Вызов в сборную не помог Ольссону поехать на Чемпионат Мира, однако уже в Лиге Наций главный тренер Янне Андерсен активно его использовал. В том числе в победной встрече против сборной России (2:0), которая позволила занять первое место в группе. Возвращаясь к АИКу, стоит сказать, что 2018 год стал лучшим в карьере Ольссона. Помимо чемпионского титула, швед удостоился звания лучшего игрока чемпионата, чем обратил на себя внимание многих клубов. Главными претендентами на 23-летнего игрока назвались "Краснодар" и "Удинезе" (интерес итальянского клуба говорит о многом, ведь представители Удине любят искать молодых талантов и продавать их задорого. В шведе они видели именно такового), но в итоге борьбу выиграли кубанские "быки", заплатив за хавбека 4,9 млн евро.

Перспективный игрок для перспективного "Краснодара"

Покупка лучшего игрока Швеции совершенно понятна. Позиция центрального полузащитника в составе "Краснодара" требовала немедленного усиления в связи с неприятной историей Мамаева. Если посмотреть на схему "быков", можно с уверенностью сказать, что Ольссон в нее впишется. "Краснодар" играет по системе 4-3-3, где в центре поля образовывается мощный кулак из техничных и мощных футболистов (оптимальная тройка Каборе-Газинский-Перрейра). 23-швед может занять любую из позиций, так как в АИКе он проявил себя с точки зрения универсала, причем универсала именно оборонительного плана. 36 из 76 встреч в составе клуба из Сольны были сыграны на позиции опорника. Согласно порталу Whoscored ТТД игрока равнялось 87, при этом 66% технико-тактических действий были удачными, что является хорошим показателем даже во многих середняках топ-чемпионатов. Кроме того, стоит отметить, что при росте 1,79 см. швед выигрывает в среднем 40,4% верховых единоборств.

Помимо игры в опорной зоне, швед хорошо освоил позицию атакующего полузащитника, что: (а) говорит о его работоспособности, (б) говорит, что он может развиваться в разных направлениях. Если сравнить статистику Ольссона с действиями выбывшего Павла Мамаева, то можем увидеть превосходство шведа практически во всех атакующих компонентах. Особенно в этом плане выделяются ключевые передачи (в среднем 2 у Ольссона против в среднем 1,4 у Мамаева) и количество касаний к мячу внутри штрафной (в среднем 1,7 против в среднем 1,3). Многие обратят внимание на силу чемпионатов, однако стоит заметить одну важную вещь: шведская лига более плотная, ежели российская (потому в ней достаточно легко адаптируются мощные и высокие африканцы), а потому сравнение показателей весьма объективное.

Стоит отметить еще один важный момент. Если шведа будут использовать как центрального атакующего полузащитника, то его зоной ответственности практически наверняка станет левый край, ведь: (а) всю карьеру спектр его действий смещался с левую сторону, (б) на левом краю у "Краснодара" играет другой швед – Виктор Классон. Существует возможность создать хорошее взаимопонимание. Если говорить в целом, покупку Ольссона можно считать вполне себе успешной, особенно если учесть его невысокую цену. Если Мурат Мусаев сможет вместить шведа в свои игровые наработки, уже через несколько лет в РПЛ может появится новая звезда. Напомним, что "быки" находятся всего лишь на расстоянии 1 балла от лидера "Зенита", а Ольссон становился чемпионом во всех странах, где играл (кроме Англии). Возможно, в этом и была задумка "Краснодара"!