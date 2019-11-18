Лучший молодой игрок Москвы 2018 года перешел в "Зенит" за 20 миллионов рублей

Трансфер нападающего "Локомотива" Кирилла Щетинина обошелся "Зениту" в 20 миллионов рублей, сообщают российские СМИ.

По сведениям источника, футболист перешел в петербургский клуб в сентябре и подписал трехлетний контракт.

17-летний Щетинин является воспитанником "Локомотива". В этом сезоне он провел семь матчей за молодежный состав "Локомотива", забил один гол и отдан одну результативную передачу. В составе "молодежки" "Зенита" форвард сыграл девять матчей, в которых не отметился результативными действиями.

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