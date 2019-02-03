Лучший показатель xG в РПЛ и игра под навесы: сможет ли Сердар Азмун по новому раскрыться в "Зените"?

Вчера редакция Soccernews рассказывала своим читателям о Вильмаре Барриосе – колумбийском новичке питерского "Зенита". Подписание вызвало немалый интерес, так как Барриос – это совершенно новый футболист для российской Премьер-лиги, да и для всего европейского футбола; в "Зенит" он приехал прямиком из "Бока Хуниорс". В этот же день, 1 февраля, питерский клуб объявил еще об одном трансфере: в культурную столицу России переехал иранский форвард Сердар Азмун (сумма трансфера составила 12 млн евро, в Питере иранец пробудет до лета 2022 года). И хотя игрок не нуждается в особых представлениях, наша команда решила углубится в стиль игры иранца и разобраться, каким образом он может помочь "Зениту".

Первым неоспоримым козырем Азмуна в новом клубе станет отсутствие проблем с адаптацией. Многие скажут, что этот футболист всю жизнь играет в РПЛ, и, по факту, так оно и есть. Его путь в России начинается с 2013 года, когда Сердару было всего 18. Тогда его бесплатно подписал казанский "Рубин", возглавляемый Курбаном Бердыевым. Первые матчи Азмуна в новой среде оказались более чем успешными. Особо хорошим получился дебют в чемпионате России: в октябре 2013 года Азмун забил гол, а также заработал пенальти в игре с махачкалинским "Анжи". С тех пор иранец стал своим в РПЛ! Главные успехи этого футболиста связаны с "Ростовом". Азмун перебрался на берега Дона в 2015 году, уйдя вслед за Бердыевым – сначала на правах аренды, а позже на полноценной основе. На первых парах Азмуну пришлось вытаскивать свой клуб из зоны вылета, зато в сезоне 2015/16 настало время суперкомпенсации. "Ростов" сенсационно добрался до второго места в турнирной таблице, а сам Сердар провел свой лучший год в карьере, отметившись 9 голами и 3 результативными передачами. В том же 2016 Азмун создал для российских болельщиков еще несколько неповторимых моментов, после которых в иранце заинтересовались многие европейские топ-клубы – на групповом этапе Лиги Чемпионов он поразил ворота "Атлетико" и "Баварии", при чем гол мюнхенцам стал историческим, так как принес "Ростову" первую в истории победу на групповом раунде самого престижного клубного турнира Европы. Если говорить в целом – у российских болельщиков есть немало причин, чтобы вспоминать Азмуна лишь добрыми словами.

Очевидно, что в "Зенит" иранца брали не только за былые заслуги. Да, пусть сейчас он заметно сдал в нескольких компонентах, что, в том числе, отразилось на оценке его умений в денежном эквиваленте (по данным Transfermarkt), но несколько ключевых деталей его игры все же сохранились. Первое, что стоит сказать – "Зениту" было просто необходимо подписать форварда. После знаменитой истории из состава команды выпал Александр Кокорин, а Антон Заболотный, даже несмотря на постоянное место в сборной, далеко не всегда демонстрирует высокий уровень футбола, из-за чего часто получает порции критики от болельщиков и экспертов. Из-за этого в составе остается лишь 2 рабочих варианта на позицию нападающего – Себастиан Дриусси и Артем Дзюба. При этом первая часть сезона показала очень неприятную закономерность: как только Дзюба начинает выражать свое голевое молчание, вся игра "Зенита" на чужой половине поля начинает превращаться в что-то невыразительное и неэффективное. Таким образом Азмун может добавить вариантов в атаку "Зенита" и решить проблему равноценной подмены форвардов.

На уровне РПЛ Азмуна вполне можно считать топ-нападающим. Его часто можно обвинять в нереализации моментов, но если поработать над этим компонентом, то можно получить настоящую голевую машину, и Семак это прекрасно понимает. В текущем сезоне Азмун наносит в среднем 2,7 ударов по воротам (10 показатель в лиге), из которых 1 непременно идет в створ. Не стоит забывать, что все это касается контратакующего "Рубина", который идет на 15 месте РПЛ по среднему количеству ударов за матч (чуть больше 9). При этом иранец уже второй сезон подряд идет в лидерах чемпионата по показателю xG – в среднем 0,45 за матч. В идеальных обстоятельствах данный показатель создания моментов может обеспечивать в среднем 1 гол за 2 матча (на данный момент реализация Азмуна не на лучшем уровне – в среднем 1 гол в 4 поединках). Если говорить о стиле этих ударов, то чаще всего Сердар Азмун ориентируется на забеги под подачи с флангов. В текущем сезоне иранец нанес 36 ударов по воротам, из которых 10 пришлись на навесы. Этот показатель сильно отличает этого футболиста от всех форвардов "Зенита". Даже Дзюба и Заболотный со своими габаритами не могут обеспечить столь сильную игру наверху (Азмун выигрывает в среднем 55% верховых единоборств, тогда как Дзюба выходит победителем не более чем в 45% случаев).

Довольно пристальное внимание нужно обратить на игровую философию и расстановку команды, так как именно эти части игры будут решающими в вопросе количества игрового времени для Азмуна. Иранский форвард может очень хорошо встроится на позицию форварда рядом с Дзюбой в системе 3-5-2. Во-первых, Артем и Сердар – нападающие немного разного типа. Во-вторых, у Азмуна часто неплохо получается смещаться в глубину и отдавать прекрасные передачи на партнеров за счет своего игрового интеллекта (не стоит забивать, что в текущем сезоне иранец отдал уже 4 результативные передачи). Так же эту систему вполне можно трансформировать в 4-4-2, но для этого питерцам будет недоставать конструктора атак в центре поля. В первой части сезона такой был, но сейчас он трудится на благо ПСЖ. Если же Семак решит играть в 4-3-3 или 4-2-3-1, то Азмун рискует очень быстро превратиться в игрока ротации, так как позиции Дзюбы в "Зените" кажутся практически непоколебимыми. И не стоит забивать о Дриусси! Все вышеперечисленные вариант станут возможны лишь в двух случаях: (а) Семак придумает, как одновременно использовать Дзюбу, Дриусси и Азмуна, или (б) Азмун выиграет конкуренцию у Дриусси. Есть вероятность, что на тренировках "Зенита" станет жарче.

Главной проблемой в ситуации с приходом Азмуна в "Зенит" видится лимит на легионеров. Безусловно, можно насчитать нужное количество российских игроков для стартового состава, но трансферная кампания команды, а также общий список игроков, указывают, что Семаку сложно будет грамотно применять ротацию и замены по ходу матча, чтобы не нарушить регламент и не выйти за пределы лимита. Особенно, если главный тренер захочет видеть на поле сильнейших футболистов. Все остальное зависит от самого Азмуна!