Лучший президент в истории "Барселоны" намерен вернуться в клуб

Бывший президент "Барселоны" Жоан Лапорта заявил, что он будет участвовать в выборах президента каталонского клуба, которые пройдут в 2021 году.

"Я очень хочу, чтобы в "Барселону" вернулся Гвардиола. Но сейчас Пеп возглавляет "Манчестер Сити", поэтому он должен сам принять решение. Гвардиола является эталонным тренером для "Барселоны". Многие каталонцы хотят, чтобы он вновь возглавил команду", - приводит слова Лапорты СОРЕ.

Лапорта был президентом "Барселоны" с 2003 по 2010 год. В тот период каталонский клуб четыре раза выиграл чемпионат Испании и дважды стал победителем Лиги Чемпионов.

Не пропустите: Четыре игрока "Барселоны" отказались покидать клуб. | http://soccernews.ru