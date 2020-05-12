Лучший президент в истории "Барселоны" намерен вернуться в клуб

2 Теги барселонажоан лапортахосеп гвардиола

Лучший президент в истории "Барселоны" намерен вернуться в клуб

Бывший президент "Барселоны" Жоан Лапорта заявил, что он будет участвовать в выборах президента каталонского клуба, которые пройдут в 2021 году.

"Я очень хочу, чтобы в "Барселону" вернулся Гвардиола. Но сейчас Пеп возглавляет "Манчестер Сити", поэтому он должен сам принять решение. Гвардиола является эталонным тренером для "Барселоны". Многие каталонцы хотят, чтобы он вновь возглавил команду", - приводит слова Лапорты СОРЕ.

Лапорта был президентом "Барселоны" с 2003 по 2010 год. В тот период каталонский клуб четыре раза выиграл чемпионат Испании и дважды стал победителем Лиги Чемпионов.

Не пропустите: Четыре игрока "Барселоны" отказались покидать клуб. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

Первоклашка с крутым нравом
Первоклашка с крутым нравом

Как компетентный руководитель первым делом он обязан отвезти "Лео" в лес и поговорить с ним по душам(как это делали ОПГ в 90-е)

Ответить
Дмитрий Владимирович
Дмитрий Владимирович

Legend is back in town!Лео может это не понравиться и он съест Лапорту(инопланетная тварь,так сказать)

Ответить

главное

Главные новости дня: 11 мая

Главные новости дня: 11 мая

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Реал Мадрид Реал Мадрид 20 43
2 Барселона Барселона 19 40
3 Атлетико Мадрид Атлетико Мадрид 20 35
4 Севилья Севилья 20 35
5 Хетафе Хетафе 20 33
6 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 20 31
7 Валенсия Валенсия 20 31
8 Атлетик Бильбао Атлетик Бильбао 20 30
9 Вильярреал Вильярреал 20 28
10 Гранада Гранада 19 27
11 Бетис Бетис 20 27
12 Леванте Леванте 20 26
13 Осасуна Осасуна 20 25
14 Алавес Алавес 20 23
15 Реал Вальядолид Реал Вальядолид 20 22
16 Эйбар Эйбар 20 22
17 Мальорка Мальорка 20 18
18 Сельта Виго Сельта Виго 20 16
19 Леганес Леганес 20 14
20 Эспаньол Эспаньол 20 14
Полная таблица

топ-5 тегов