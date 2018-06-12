Лучший созыв за последние годы: Бразилия шагает за шестым чемпионством
Конфедерация: КОНМЕБОЛ
Рейтинг ФИФА: 2
Лучший результат на чемпионате мира: победа (пять раз) – 1958 (Швеция), 1962 (Чили), 1970 (Мексика), 1994 (США), 2002 (Южная Корея и Япония)
Гвардейцы: Кафу (142 матча) – в истории, Неймар (85 матчей) – в заявке
Лучшие бомбардиры: Пеле (77 голов) - в истории, Неймар (55 голов) - в заявке
История выступлений на ЧМ
Сборная Бразилии является самой титулованной командой в истории Чемпионатов мира и этим, в принципе, все сказано. Бразильцы – единственные из всех, кому удалось не пропустить ни одной финальной части самого престижного турнира в мировом футболе. "Селесао" рекордные пять раз завоевывали золотые медали, еще дважды останавливались в шаге от них и столько же примеряли "бронзу".
Естественно, самые славные времена бразильцев отпечатались в истории тогда, когда взошел на вечный олимп славы король футбола Пеле. Легендарный футболист трижды становился чемпионом мира. Впервые это произошло на шведском мундиале в 1958 году, после чего бразильцы это повторили уже в следующей кампании в Чили. А в последнем для Пеле мировом первенстве в 1970 году "желто-зеленых" стали называть "трехкратными".
Четвертого триумфа бразильцам пришлось ждать долгие 24 года, пока аж в сборную на помощь не пришли Ромарио и компания. В 1994 году в тяжелейшем финальном поединке против команды Италии, южноамериканцы сумели выгрызть победу только благодаря лучшей реализации послематчевых пенальти. Ну и крайний раз благосклонным для теперь уже "пентакампеоне" стала Южная Корея и Япония, где в 2002 во главе с "Феноменом" Роналдо "кудесники мяча" смели на своем пути всех, в том числе и в решающей встрече сборную Германии.Крайний Чемпионат мира, который четыре года назад проходил как раз-таки в Бразилии, закончился для "Селасао" очень плохо, если не сказать трагично. В полуфинале южноамериканцы были уничтожены Германией со счетом 7:1, а после этого в битве за бронзовые награды сложили оружие перед Нидерландами (3:0). Да, на тот момент созыв сборной "пентакампеоне" был далеко не самый лучший, но даже он не оправдывает ужасное завершение домашнего долгожданного мундиаля.
Отбор на ЧМ
Сборная Бразилии досрочно и самой первой из всех квалифицировалась в финальную часть Чемпионата мира. В 18 поединках "пентакампеоне" одержали 12 побед и с 41 очком в активе выиграли группу, оставив далеко позади даже ближайшего преследователя Уругвай, который расположившись за спиной, отстал на целых десять баллов.Правда, начиналось для "желто-зеленых" все не так радужно. Взлет сборной начался уже при Тите, но начинался квалификационный раунд еще при Дунге, которого вынуждены были уволить из-за неудовлетворительных результатов – всего две победы в первых шести матчах. С приходом 57-летнего специалиста бразильская сборная не просто стала молниеносно давать результат, а ярко и эффективно действовать, как в обороне, так и в нападении.
Заявка
Голкиперы: Алиссон ("Рома", Италия), Эдерсон ("Манчестер Сити", Англия), Кассио ("Коринтианс")
Защитники: Данило ("Манчестер Сити", Англия), Фагнер ("Коринтианс"), Марсело ("Реал", Испания), Филипе Луис ("Атлетико", Испания), Тиаго Силва, Маркиньос (оба – ПСЖ, Франция), Миранда ("Интер", Италия), Педро Жеромел ("Гремио")
Полузащитники: Каземиро ("Реал", Испания), Фернандиньо ("Манчестер Сити", Англия), Паулиньо, Филиппе Коутиньо (оба – "Барселона", Испания), Фред ("Манчесер Юнайтед", Англия), Ренато Аугусто ("Бэйцзин Гоань", Китай), Виллиан ("Челси", Англия)
Нападающие: Неймар (ПСЖ, Франция), Роберто Фирмино ("Ливерпуль", Англия), Дуглас Коста ("Ювентус", Италия), Тайсон ("Шахтер", Украина), Габриэл Жезус ("Манчестер Сити", Англия)
Оптимальный стартовый состав: Алиссон, Данило, Тиаго Силва, Миранда, Марсело, Каземиро, Паулиньо, Коутиньо, Виллиан, Неймар, Жезус
Ключевые игроки
В расположении нынешней сборной Бразилии просто обилие суперзвезд. Тите приходится сталкиваться с приятной головной болью, потому как буквально на каждую позицию в "Селасао" претендуют, как минимум, два игрока экстра-класса. В том числе это касается и вратарей. Даже такой фантастический голкипер, как Алиссон имеет потрясающего дублера в лице игрока "Манчестер Сити" Эдерсона.Пожалуй, главной звездой и лидером команды бразильцев является Неймар. Нападающий ПСЖ уже в свои 26 лет – самый опытный "сборник" с феноменальным показателем реализации. И даже несмотря на не самую лучшую форму ввиду длительного восстановления после травмы, как показали контрольные матчи, "десятка" Бразилии не растерял бомбардирское чутье и навыки забивать.
Тренер
Главным тренером "пентакампеоне" является 57-летний специалист Тите. Наставник мало известен в Европе, потому как практически всю жизнь проработал у себя на родине. Он был трудоустроен в целом ряде бразильских клубов, а наибольшего успеха достиг в "Коринтиансе", с которым дважды становился чемпионом страны, а также побеждал в Кубке Либертадорес и в Клубном чемпионате мира.Именно эти успехи позволили Тите попасть на карандаш к руководству Федерации футбола Бразилии и после того, как вдруг место главного тренера сборной стало вакантным, его непременно пригласили. Надо признать, пока что наставник целиком и полностью со своей задачей справляется, а игра команды очень обнадеживает поклонников "Селесао" и заставляет поверить в успех уже на ближайшем Чемпионате мира.
Перспективы на ЧМ
Бразилия - практически всегда один из главных фаворитов на победу в мировом первенстве, ведь по-другому просто даже и быть не может. Некоторые букмекерские конторы дают одинаково равные самые высокие шансы на триумф бразильцам и немцам, но есть и такие, которые считают, что у "желто-зеленых" больше ресурса для лучшего выступления, чем у подопечных Йоахима Лёва.
В групповом раунде "пентакампеоне" встретятся со сборными Швейцарии, Коста-Рики и Сербии. Крайне тяжело себе представить, что хотя бы кто-то из них смог бы отобрать очки у бразильцев. Да и в целом, вылет раньше, чем на стадии полуфинала можно смело будет считать провалом.
Богдан Архипенко | http://soccernews.ru
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Турнирные таблицы
|Группа A
|М
|О
|1
|Египет
|0
|0
|2
|Россия
|0
|0
|3
|Саудовская Аравия
|0
|0
|4
|Уругвай
|0
|0
|Группа B
|М
|О
|1
|Иран
|0
|0
|2
|Марокко
|0
|0
|3
|Португалия
|0
|0
|4
|Испания
|0
|0
|Группа C
|М
|О
|1
|Австралия
|0
|0
|2
|Дания
|0
|0
|3
|Франция
|0
|0
|4
|Перу
|0
|0
|Группа D
|М
|О
|1
|Аргентина
|0
|0
|2
|Хорватия
|0
|0
|3
|Исландия
|0
|0
|4
|Нигерия
|0
|0
|Группа E
|М
|О
|1
|Бразилия
|0
|0
|2
|Коста-Рика
|0
|0
|3
|Сербия
|0
|0
|4
|Швейцария
|0
|0
|Группа F
|М
|О
|1
|Германия
|0
|0
|2
|Южная Корея
|0
|0
|3
|Мексика
|0
|0
|4
|Швеция
|0
|0
|Группа G
|М
|О
|1
|Бельгия
|0
|0
|2
|Англия
|0
|0
|3
|Панама
|0
|0
|4
|Тунис
|0
|0
|Группа H
|М
|О
|1
|Колумбия
|0
|0
|2
|Япония
|0
|0
|3
|Польша
|0
|0
|4
|Сенегал
|0
|0