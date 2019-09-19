Лучший теннисист России рассказал, почему стал болеть за "Зенит"

Первая ракета России Даниил Медведев рассказал, почему он перестал болеть за "Ростов" и теперь поддерживает "Зенит".

"Я очень люблю футбол. Мой папа болел за "Ростов". Я тоже поддерживал "Ростов", но недавно я побывал на "Газпром Арене", мне выдали майку "Зенита" с моей фамилией и номером. Решил, что буду следить за матчами питерцев. Никогда не думал, что в футболе могу переобуться, но жизнь делает с нами такие вещи", - приводят слова Медведева российские СМИ.

На недавно завершившемся Открытом чемпионате США 23-летний Медведев дошел до финала, где в упорной борьбе проиграл Рафаэлю Надалю. В данный момент россиянин занимает 4-е место в рейтинге ATP.

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