Лучший тренер в истории "Манчестер Юнайтед" возглавит команду легенд в матче с "Баварией"

Теги манчестер юнайтедбавария мюнхеналекс фергюсон

Лучший тренер в истории "Манчестер Юнайтед" возглавит команду легенд в матче с "Баварией"

26 мая на "Олд Траффорд" состоится благотворительный матч легенд "Манчестер Юнайтед" и "Баварии". 

Встреча пройдет в честь 20-летия завоевания трех трофеев "Манчестер Юнайтед". 

В сезоне-1998/99 команда, под руководством Фергюсона стала победителем Лиги чемпионов и чемпионата Англии, а также завоевала Кубок Англии. В финале ЛЧ "Юнайтед" обыграл "Баварию" (2:1).

Матч будет проходить на благотворительной основе и все деньги будут направлены в фонд Manchester United Foundation.

"Я очень жду этот особенный матч на "Олд Траффорд". Я буду очень рад встретить знакомых и поддержать работу Manchester United Foundation", - прокомментировал Фергюсон.

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