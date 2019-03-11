Лучший тренер в мире возвращается в "Реал": Перес поприветствовал Зидана

Президент "Реала" Флорентино Перес рассказал, что думает о возвращении Зинедина Зидана на пост главного тренера клуба. Об этом сообщает Marca.

"Мы рады поприветствовать нашего любимого Зидана. Ваша любовь к команде возвращает вас в клуб. Вы взяли ответственность возглавить клуб в сложный период. Когда мы предложили вам вернуться домой пять дней назад, вы показали свою преданность и приверженность. Лучший тренер в мире возвращается в "Реал", - сказал Перес.

Напомним, что сегодня, 11 марта, Зидан подписал контракт с "Реалом" до 2022 года.

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