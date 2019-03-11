Лучший тренер в мире возвращается в "Реал": Перес поприветствовал Зидана

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Лучший тренер в мире возвращается в "Реал": Перес поприветствовал Зидана

Президент "Реала" Флорентино Перес рассказал, что думает о возвращении Зинедина Зидана на пост главного тренера клуба. Об этом сообщает Marca.

"Мы рады поприветствовать нашего любимого Зидана. Ваша любовь к команде возвращает вас в клуб. Вы взяли ответственность возглавить клуб в сложный период. Когда мы предложили вам вернуться домой пять дней назад, вы показали свою преданность и приверженность. Лучший тренер в мире возвращается в "Реал", - сказал Перес.  

Напомним, что сегодня, 11 марта, Зидан подписал контракт с "Реалом" до 2022 года. 

Не пропустите: "Реал" в твиттере опубликовал видеоролик, посвященный Зидану| http://soccernews.ru

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Комментарии

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Пьянь и все остальные путалонцы, позор сайта!
Пьянь и все остальные путалонцы, позор сайта!

Поступок доказывающий преданность и планы на будущее. Не думаю, что какой нибудь " гвардиола" решился бы вернуться на выжженную землю, что строить все заново. Это вызов Зидана самому себе. Другим ему уже нечего доказывать.

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