Лучший ученик Марадоны! Рассказываем историю Джанфранко Дзолы - самого яркого футболиста в истории "Челси"

Будущая звезда итальянского и британского футбола родился 5 июля 1966 в городе Олиена (остров Сардиния). В 18-летнем возрасте Дзола подписал первый профессиональный контракт с местной командой из Серии "С2" – "Нуорезе", которая в то время барахталась в зоне вылета. Далее был сардинский "Торрес", который с Джанфранко в ссотаве добился повышение в классе – из Серии "С2" в Серию "С1". Забив 21 гол в 88 матчах в составе "красно-синих", Дзола привлек внимание Лучано Моджи. Функционер, который позже станет одним из главных фигурантов по делу Кальчополи, пригласил 23-летнего хавбека в "Наполи". "Партенопейцы" выплатили за игрока 2 миллиона евро и это вызвало возмущение фанатов, которые начали критиковать руководство. Никто не понимал, как за "ноунейма" из третьего дивизиона выплатили такую ​​большую по тем временам сумму. Дзола сразу же влился в коллектив и помог "Наполи" выиграть чемпионство в сезоне 1989/1990 – последнее и до сих пор. В дебютном сезоне Джанфранко было трудно вытеснить из основы кого-то из пары Марадона-Карека, однако талантливый итальянец смог оставить хорошее впечатление после выходов на замену, забив 2 гола.

С первых дней в Неаполе Дзола попал под хорошее "учительское футбольное крыло" Диего Марадоны. Свою первую встречу с Диего итальянец вспоминал так: "Я помню. Он был моим идолом – личностью, за которой я следил. Перед первой встречей я говорил себе: "Не скажи или не делай чего-то дурного". Когда я его увидел, то замер, словно кукла. я ничего не сказал. И то, чего я боялся, случилось. я выглядел дураком". Впоследствии Диего и Джанфранко стали лучшими друзьями не только на футбольном поле, но и вне его. Они могли отрабатывать дополнительные элементы после тренировок часами! Но больше всего внимания они уделяли выполнению штрафных ударов, благодаря чему Дзола стал одним из лучших исполнителей стандартов того времени. Сам Диего Армандо так прокомментировал трансфер итальянца: "Наконец они купили кого более низкого, чем я". В следующем чемпионате Дзола стал главной звездой "адзурры", а "Наполи" выиграл Суперкубок Италии. Однако, уже в марте 1991 года Марадона был дисквалифицирован из-за употребления допинга, что подкосило команду. "Партенопейцы" завершили сезон на седьмом месте. Но лично для Джанфранко то первенство оказалась успешным – 20 матчей и 6 голов в Серии А, дебют в Лиге Чемпионов и вызов в сборную Италии Ариго Сакки, за которую в ноябре 1991 года он сыграл свой первый матч против Норвегии.

На следующие два сезона итальянец взял себе культовую "десятку", которая стала вакантной после "бана" Марадоны. Сам аргентинец считал, что ему не нужно искать замену: "Наполи" не нужно искать кого-то, чтобы заменить меня, они уже имеют Дзолу". Эти два сезона стали для Джанфранко лучшими на "Сан-Паоло" – он дважды забивал по 12 голов в чемпионате. В 1993 году из-за финансовых проблем руководство неаполитанского клуба вынуждено было распродать своих лидеров. Конечно, Дзола был среди них. Итальянец перешел в "Парму" за 13 млн евро. В составе "крестоносцев" он провел 3 полных сезона, выиграл Суперкубок УЕФА (победа над "Миланом" 2:1) и Кубок УЕФА в 1995 году (победа над "Ювентусом" 2:1). Однако, в 1996 году Дзола был вынужден покинуть "Парму" из-за конфликта с Карло Анчелотти, который не видел атакующего полузащитника в своей схеме и хотел перевести его на другую позицию на поле. Позже Дзола сам рассказал о той ситуации: "Многие считают, что у нас с Карло были недоразумения, но это совсем не так. У меня был сложный сезон, сборная Италии плохо выступила на Евро-96 в Англии, следующую кампанию я начал не очень удачно. Как и вся "Парма", впрочем. Команда изменила стиль и мне нужно было адаптироваться к игре на новой позиции. В мои планы это не входило, и я решил, что пришло время уйти. Мне нужен был новый стимул, хотелось попробовать себя где-то еще. "Челси" стал идеальным вариантом. Там я сумел продолжить карьеру на многие годы ".

"Аристократы" выплатили итальянскому клубу 4,5 миллиона евро. Дзола уже разменял четвертый десяток, но тогдашний главный тренер "пенсионеров" Руд Гуллит настаивал на трансфере, зная, что потенциал Джанфранко безграничен. В первом же сезоне итальянец вместе с командой выиграл первый для "Челси" трофей за 26 лет – Кубок Англии. Следующие сезоны были не менее продуктивными. За 7 лет выступлений за "Челси" Дзола, кроме вышеупомянутого Кубка Англии, поднимал над головой также Кубок Кубков сезона 1997/98, Суперкубок УЕФА 1998, Кубок Футбольной Лиги 1997/98, Суперкубок Англии 2000 и еще один Кубок Англии 1999/00, а также дважды признавался лучшим игроком сезона в составе "Челси" (1998/99 и 2002/2003). В том же 2003 году фаны "пенсионеров" признали Джанфранко лучшим игроком клуба всех времен. На этой мажорной ноте в возрасте 37 лет итальянец решил вернуться на родную Сардинию в сильнейший клуб острова "Кальяри", который тогда выступал в Серии "В". Джанфранко помог сардинцам выйти в элиту итальянского футбола, где и сыграл свой последний сезон в профессиональном футболе. Прощальный матч Дзола провел против туринского "Ювентуса", в котором сделал дубль.

Дзола выступал за сборную только до 1997 года, отыграв 35 матчей и забив 10 голов. Первым крупным турниром для Джанфранко стал чемпионат мира в США в 1994 году. Но сам турнир стал не очень успешным для итальянцев. "Скуадра Адзурра" вышла из группы как одна из лучших третьих команд, а в 1/8 Дзола вышел лишь на несколько минут, однако успел получить красную карточку и дисквалификацию на 2 матча. В финале между Бразилией и Италией, в котором судьбу трофея решил легендарный промах Роберто Баджо в серии пенальти, Джанфранко даже не появился на поле. После окончания профессиональной карьеры Дзола не смог остаться без футбола и начал работу на тренерском поприще. Он успел поработать главным тренером в сборной Италии U-16 "Вест Хэме", "Уотфорде", "Кальяри", "Аль-Араби" и "Бирмингеме". Во всех командах не продержался больше, чем 2 года. В 2018 присоединился к тренерскому штабу Маурицио Сарри в родном "Челси". Английские СМИ писали, что Фрэнк Лэмпард также хочет сотрудничать Джанфранко. Дзола – уникальная личность в футболе. Его история учит, что в жизни всего лишь один эпизод или встреча может кардинально изменить ваше будущее. Дзола был готов к этому. Если бы нет, то мы бы никогда даже не знали о таком игроке, и его карьера балансировала бы на уровне итальянского третьего дивизиона. Поэтому неудивительно, что Марадона до сих пор остается его идолом: "Я очень близок с Диего и многое у него научился, особенно на старте карьеры. Могу быть необъективным, но считаю его лучшим футболистом в истории. Могу рассказать о нем много историй. Было замечательно оставаться с ним после тренировок и отрабатывать штрафные или просто удары по воротам. Он всегда меня вдохновлял, как и всех других игроков команды. Для меня эти моменты были очень важны, ведь под его руководством мне удалось вырасти как футболисту".

Игорь Малиенко | soccernews.ru