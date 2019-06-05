"Лучший в истории": Инфантино поблагодарил Россию за проведение ЧМ-2018

Президент ФИФА Джанни Инфантино выразил благодарность России за проведение Чемпионата Мира 2018 года.

"В России мы организовали лучший Чемпионат Мира в истории. Нам говорили, что Россия - жестокая, расистская, бюрократичная страна, но мы увидели совершенно противоположное. Потому что футбол не разделяет, а объединяет людей. Мы хотим поблагодарить Россию за организацию турнира. Спасибо, Россия", - сказал Инфантино.

Напомним, что мировое первенство прошло в 11 российских городах в период с 14 июня по 15 июля 2018 года.

Чемпионом мира стала сборная Франции, которая обыграла в финале турнира Хорватию.

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