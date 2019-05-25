"Лудогорец" - чемпион Болгарии
В рамках 26-го тура чемпионата Болгарии "Лудогорец" на своём поле разгромил "Черно Море" со счётом 4:1.
"Орлы" опередили финишировавший вторым софийский ЦСКА на 5 очков и выиграли восьмой подряд чемпионский титул.
Таким образом, "Лудогорец" вплотную приблизился к фантастическому рекорду болгарского футбола - 9 чемпионств подряд.
Не пропустите: Футбол XXI века: ПСЖ (2007-2011). | http://soccernews.ru
опрос
Лента новостей
-
ПСЖ установил вечный рекорд чемпионата Франции
-
СМИ узнали, сколько ЦСКА заплатил за трансфер Дивеева
-
"Лудогорец" - чемпион Болгарии
-
Месси с января играл с травмой
-
Главные новости дня: 24 мая
-
"Эвертон" является главным претендентом на игрока "Арсенала" Уэлбека
-
Лэмпард: "Слухи о "Челси"? Не могу сказать, что будет по окончании сезона"
-
СМИ: жена Гвардиолы арендовала машину в Турине на ближайший год
-
Мбаппе стал шестым французом за последние 20 лет, выигравшим гонку бомбардиров Лиги 1
-
1
Мбаппе так и не сумел догнать Месси в борьбе за "Золотую бутсу"
-
ПСЖ в гостевом матче проиграл "Реймсу", "Ренн" обыграл "Лилль" и другие итоги матчей Лиги 1
-
"Кан" покинул Лигу 1, проиграв "Бордо" в последнем туре
-
"Монако" проиграл "Ницце", а "Амьен" обыграл "Генгам"
-
СМИ: "Арсенал" хочет продать Мхитаряна
-
"Витесс" Слуцкого сыграл вничью с "Утрехтом" в первом матче финала за путевку в Лигу Европы
-
Пресс-служба "Манчестер Сити" по развлекалась с масками в snapchat (фото)
-
Дзаньоло хочет зарабатывать в "Роме" не меньше трех миллионов евро в год
-
Моуринью: "Если Клопп проиграет в финале ЛЧ в третий раз, для него это будет невыносимо"
-
"Бернли" продлил контракт с голкипером Поупом
-
ПСЖ распустит резервную команду
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Лудогорец
|26
|66
|2
|ЦСКА София
|26
|63
|3
|Левски София
|26
|50
|4
|Берое
|26
|45
|5
|Botev Plovdiv
|26
|42
|6
|Vereya
|26
|35
|7
|Славия София
|26
|32
|8
|Септември
|26
|31
|9
|Локомотив Пловдив
|26
|31
|10
|Черно Море
|26
|27
|11
|Пирин Благоевград
|26
|26
|12
|Dunav 2010
|26
|21
|13
|Etar
|26
|21
|14
|ФК Витоша Бистрица
|26
|8