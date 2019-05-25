"Лудогорец" - чемпион Болгарии

В рамках 26-го тура чемпионата Болгарии "Лудогорец" на своём поле разгромил "Черно Море" со счётом 4:1.

"Орлы" опередили финишировавший вторым софийский ЦСКА на 5 очков и выиграли восьмой подряд чемпионский титул.

Таким образом, "Лудогорец" вплотную приблизился к фантастическому рекорду болгарского футбола - 9 чемпионств подряд.

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