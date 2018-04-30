"Лудогорец" досрочно стал чемпионом Болгарии

Теги лудогорец

"Лудогорец" досрочно стал чемпионом Болгарии

Благодаря поражению софийского ЦСКА от "Ботева" "Лудогорец" досрочно стал чемпионом Болгарии.

Стоит отметить, что "орлы" выиграли золото в седьмой раз подряд.

Не пропустите: "Реал" поздравил "Барселону" с победами в кубке и чемпионате Испании. | http://soccernews.ru

комментарии

опрос

Кто выиграет Чемпионат Мира 2018?
Все опросы

главное

Итоги и символическая сборная 36-го тура АПЛ

Итоги и символическая сборная 36-го тура АПЛ

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Лудогорец 26 66
2 ЦСКА София 26 63
3 Левски София 26 50
4 Берое 26 45
5 Botev Plovdiv 26 42
6 Vereya 26 35
7 Славия София 26 32
8 Септември 26 31
9 Локомотив Пловдив 26 31
10 Черно Море 26 27
11 Пирин Благоевград 26 26
12 Dunav 2010 26 21
13 Etar 26 21
14 ФК Витоша Бистрица 26 8
Полная таблица

топ-5 тегов