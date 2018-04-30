"Лудогорец" досрочно стал чемпионом Болгарии
Благодаря поражению софийского ЦСКА от "Ботева" "Лудогорец" досрочно стал чемпионом Болгарии.
Стоит отметить, что "орлы" выиграли золото в седьмой раз подряд.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Лудогорец
|26
|66
|2
|ЦСКА София
|26
|63
|3
|Левски София
|26
|50
|4
|Берое
|26
|45
|5
|Botev Plovdiv
|26
|42
|6
|Vereya
|26
|35
|7
|Славия София
|26
|32
|8
|Септември
|26
|31
|9
|Локомотив Пловдив
|26
|31
|10
|Черно Море
|26
|27
|11
|Пирин Благоевград
|26
|26
|12
|Dunav 2010
|26
|21
|13
|Etar
|26
|21
|14
|ФК Витоша Бистрица
|26
|8