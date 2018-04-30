Благодаря поражению софийского ЦСКА от "Ботева" "Лудогорец" досрочно стал чемпионом Болгарии.

Стоит отметить, что "орлы" выиграли золото в седьмой раз подряд.

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