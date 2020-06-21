"Лудогорец" обыграл "Берое" и досрочно стал чемпионом Болгарии

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"Лудогорец" обыграл "Берое" и досрочно стал чемпионом Болгарии

В матче 27-го тура чемпионата Болгарии "Лудогорец" обыграл "Берое" и досрочно стал чемпионом.

Отметим, "Лудогорец" стал чемпионом Болгарии в девятый раз подряд. В этом сезоне клуб набрал 65 баллов и стал недосягаемым для соперников.

"Лудогорец" - "Берое" - 2:1 (0:1)

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