"Лудогорец" обыграл "Берое" и досрочно стал чемпионом Болгарии

В матче 27-го тура чемпионата Болгарии "Лудогорец" обыграл "Берое" и досрочно стал чемпионом.

Отметим, "Лудогорец" стал чемпионом Болгарии в девятый раз подряд. В этом сезоне клуб набрал 65 баллов и стал недосягаемым для соперников.

"Лудогорец" - "Берое" - 2:1 (0:1)

Не пропустите: Форвард "Эвертона" Ришарлисон рассказал о несостоявшемся переходе в "Барселону". | http://soccernews.ru