"Лудогорец" перед матчем с ЦСКА в Лиге Европы одержал победу в чемпионате Болгарии
В матче 17-го тура чемпионата Болгарии "Лудогорец" на своем поле обыграл пловдивский "Локомотив" со счетом 2:1. Победу разградскому клубу принесли голы Марселиньо и Лукоки.
"Лудогорец" уверенно лидирует в турнирной таблице болгарского чемпионата, опережая ближайшего преследователя на девять очков.
28 ноября "Лудогорец" в матче 5-го тура группового этапа Лиги Европы на выезде сыграет с московским ЦСКА. В первом круге болгары разгромили армейцев со счетом 5:1.
"Лудогорец" Разград - "Локомотив" Пловдив - 2:1 (2:1)
Голы: Озбольт, 12 - 0:1, Марселиньо, 16 - 1:1, Лукоки, 32 - 2:1
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