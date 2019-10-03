"Лудогорец" разгромил "Ференцварош" и возглавил группу ЦСКА

"Лудогорец" разгромил "Ференцварош" в матче 2-го тура группового турнира Лиги Европы.

В составе победителей два гола забил защитник Рафаэл Форстер.

"Ференцварош" - "Лудогорец" - 0:3 (0:2)

Голы: Лукоки, 1 - 0:1, Форстер, 40 - 0:2, Форстер, 64 - 0:3.

"Ференцварош": Дибус, Блажич, Хайстер, Фримпонг, Ловренчич, Харатин, Шигер (Шкварка, 73), Изаэл, Зубков (Варга, 80), Нгуен, Боли (Сигневич, 73).

"Лудогорец": Илиев, Григоре, Недялков, Сисинью (Икоко, 69), Форстер, Марселинью (Моци, 46), Анисе, Баджи, Кешеру, Лукоки (Гуральски, 57), Вандерсон.

Предупреждения: Хайстер, 26. Григоре, 28. Лукоки, 43.

Таким образом, "Лудогорец" с 6 очками возглавил группу H. "Ференцварош" с 1 баллом занимает 3-ю строчку.

В 3-м туре ЛЕ "Лудогорец" сыграет с "Эспаньолом", а "Ференцварош" встретится с ЦСКА. Матчи состояться 24 октября.

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