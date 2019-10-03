"Лудогорец" разгромил "Ференцварош" и возглавил группу ЦСКА
"Лудогорец" разгромил "Ференцварош" в матче 2-го тура группового турнира Лиги Европы.
В составе победителей два гола забил защитник Рафаэл Форстер.
"Ференцварош" - "Лудогорец" - 0:3 (0:2)
Голы: Лукоки, 1 - 0:1, Форстер, 40 - 0:2, Форстер, 64 - 0:3.
"Ференцварош": Дибус, Блажич, Хайстер, Фримпонг, Ловренчич, Харатин, Шигер (Шкварка, 73), Изаэл, Зубков (Варга, 80), Нгуен, Боли (Сигневич, 73).
"Лудогорец": Илиев, Григоре, Недялков, Сисинью (Икоко, 69), Форстер, Марселинью (Моци, 46), Анисе, Баджи, Кешеру, Лукоки (Гуральски, 57), Вандерсон.
Предупреждения: Хайстер, 26. Григоре, 28. Лукоки, 43.
Таким образом, "Лудогорец" с 6 очками возглавил группу H. "Ференцварош" с 1 баллом занимает 3-ю строчку.
В 3-м туре ЛЕ "Лудогорец" сыграет с "Эспаньолом", а "Ференцварош" встретится с ЦСКА. Матчи состояться 24 октября.
А еще: ЦСКА проиграл второй матч подряд в Лиге Европы. Теперь "Эспаньол" | http://soccernews.ru
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Турнирные таблицы
|Группа A
|М
|О
|1
|Фейеноорд
|4
|7
|2
|Шальке
|4
|7
|3
|Базель
|4
|7
|4
|Ференцварош
|4
|4
|5
|Харт оф Мидлотиан
|4
|3
|Группа B
|М
|О
|1
|Атлетик Бильбао
|4
|9
|2
|Стяуа Бухарест
|4
|6
|3
|Парма
|4
|6
|4
|Бешикташ
|4
|4
|5
|Стандард Льеж
|4
|4
|Группа C
|М
|О
|1
|Днепр Днепропетровск
|4
|9
|2
|Реал Сарагоса
|4
|7
|3
|Аустрия Вена
|4
|7
|4
|Клуб Брюгге
|4
|5
|5
|Утрехт
|4
|0
|Группа D
|М
|О
|1
|Ньюкасл Юнайтед
|4
|10
|2
|Сошо
|4
|9
|3
|Спортинг Лиссабон
|4
|7
|4
|Паниониос
|4
|3
|5
|Динамо Тбилиси
|4
|0
|Группа E
|М
|О
|1
|Мидлсбро
|4
|9
|2
|Вильярреал
|4
|8
|3
|Партизан
|4
|5
|4
|Лацио
|4
|3
|5
|Айгалео ФК Афины
|4
|1
|Группа F
|М
|О
|1
|АЗ
|4
|9
|2
|Осер
|4
|7
|3
|Грацер АК
|4
|7
|4
|Рейнджерс
|4
|6
|5
|Амика
|4
|0
|Группа G
|М
|О
|1
|Штутгарт
|4
|9
|2
|Бенфика
|4
|9
|3
|Херенвен
|4
|7
|4
|Динамо Загреб
|4
|4
|5
|Беверен
|4
|0
|Группа H
|М
|О
|1
|Лилль
|4
|9
|2
|Севилья
|4
|7
|3
|Алемания Аахен
|4
|7
|4
|Зенит Санкт-Петербург
|4
|5
|5
|АЕК
|4
|0