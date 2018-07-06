В матче за Суперкубок Болгарии "Лудогорец" одержал минимальную победу над софийской "Славией" и стал обладателем трофея.

Единственный гол в этом поединке забил румынский форвард Клаудиу Кешеру.

Отметим, что "Лудогорец" выиграл Суперкубок Болгарии в третий раз в истории.

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