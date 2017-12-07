"Лудогорец" вышел в плей-офф ЛЕ, сыграв вничью с "Хоффенхаймом". "Брага" уступила "Башакшехиру"

Завершились матчи шестого тура группового этапа Лиги Европы в матче С. "Лудогорец" на выезде сыграл вничью с "Хоффенхаймом" и вышел в 1/16 финала турнира. "Башакшехир" дома переиграл "Брагу", но остался на третьем месте в группе.

"Хоффенхайм" Германия – "Лудогорец" Болгария - 1:1 (1:0)

Голы: Окс, 25 - 1:0, Кристалдо, 62 - 1:1

"Хоффенхайм": Кобель, Россипаль, Хогма, Бичакчич, Пасслак, Нордтвейт, Лоренц, Жуль (Бюхлер, 69), Полянски, Окс (Скендерович, 56), Хак (Отто, 76).

"Лудогорец": Ренан, Сисиньо, Моци, Пластун, Натанаэл, Кристалдо (Терзиев, 87), Абель, Марселиньо (Саша, 88), Гуральски (Кешерю, 46), Вура, Дяков.

"Башакшехир" Турция – "Брага" Португалия - 2:1 (1:0)

Голы: Вишча, 10 - 1:0, Силва, 55 - 1:1, Эмре, 77 (с пенальти) - 2:1

"Башакшехир": Гюнок, Клиши, Епуряну, Кайсара, Аттама, Кахведжи (Белезоглу, 60), Моссоро, Вишча (Наполеони, 85), Инлер, Фрай, Эрдинч (Батдал, 60).

"Брага": Матеус, Эшгайю, Жефферсон, Бруно Виана, Раул Силва, Орта (Жоау Карлуш, 72), Вукчевич, Бруну Шадаш (Ахмед Хассан, 85), Данило, Фабиу Мартинш (Орта, 72), Диего Соуза.

Положение команд: Брага - 10, Лудогорец - 9, Башакшехир - 8, Хоффенхайм - 5.

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