Лугано: "Неймар постоянно симулирует"

Экс-игрок сборной Уругвая Диего Лугано высказался о форварде Бразилии Неймаре.

"Он всегда в движении, постоянно симулирует. Это только провоцирует соперников. Его воспринимают не с таким уважением, как Месси, Роналду или Суареса. Во всех играх, где против него совершается хотя бы несколько нарушений, он твердит о каком-то преследовании. Будто это происходит в каждом матче. Это просто смешно. Пора бы привыкнуть к защитникам противоположных команд, если играешь в Европе" - приводит слова Лугано A Bolа.

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