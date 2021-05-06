Луганская "Заря" подписала бразильского таланта

Фото: инстаграм "Зари"/Автор неизвестен

Луганская "Заря" официально объявила о подписании трехлетнего контракта с 17-летним бразильским нападающим Гильерме.

Игрок уже заигран за молодежную сборную Бразилии U-20.

Также сообщается о том, что контракт с левым защитником Жуниньо продлен на три года.

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