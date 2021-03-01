Луганская "Заря" подписала талантливого африканца

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Луганская "Заря" подписала талантливого африканца

Ганский нападающий Рэймонд Овусу перешел в луганскую "Зарю", сообщается на официальном сайте украинского клуба.

Сумма трансфера не разглашается. Стороны заключили контракт, который будет действовать до конца 2022 года.

18-летний Овусу ранее выступал за ганские клубы "Азоква Депортиво" и "Голд Коуст". Портал Transfermarkt оценивает стоимость форварда в 25 тысяч евро.

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