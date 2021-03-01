Луганская "Заря" подписала талантливого африканца
Ганский нападающий Рэймонд Овусу перешел в луганскую "Зарю", сообщается на официальном сайте украинского клуба.
Сумма трансфера не разглашается. Стороны заключили контракт, который будет действовать до конца 2022 года.
18-летний Овусу ранее выступал за ганские клубы "Азоква Депортиво" и "Голд Коуст". Портал Transfermarkt оценивает стоимость форварда в 25 тысяч евро.
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|Команда
|М
|О
|1
|Шахтер Донецк
|21
|56
|2
|Динамо Киев
|22
|45
|3
|Заря Луганск
|22
|43
|4
|Десна Чернигов
|22
|42
|5
|Александрия
|22
|37
|6
|Колос Ковалёвка
|21
|26
|7
|Мариуполь
|21
|25
|8
|Dnipro-1
|21
|22
|9
|Львов
|22
|20
|10
|Ворскла
|22
|20
|11
|Олимпик Донецк
|22
|18
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|Карпаты Львов
|22
|13