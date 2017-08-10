"Луго" арендовал нападающего "Реала"

"Луго" на своём официальном сайте объявил о переходе форварда мадридского "Реала" Серхио Диаса.

Клуб, выступающий в испанской Сегунде, арендовал 19-летнего парагвайца на один год.

Стоит отметить, что Диас провёл за вторую команду "Реала" 44 матча и забил 9 голов.

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