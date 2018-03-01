Луи Ван Гаал: "Отдаю предпочтение "Баварии" перед "Манчестер Юнайтед"

Известный голландский тренер Луи Ван Гаал сделал выбор между двумя своими бывшими командами - мюнхенской "Баварией" и английским "Манчестер Юнайтед".

"Манчестер Юнайтед" - коммерческий клуб, совершенно отличный от "Баварии". Для руководства "красных дьяволов" на первом месте стоит не футбол, а не деньги. Именно поэтому я отдаю предпочтение "Баварии", - цитирует 66-летнего специалиста Bild.

Напомним, Моуринью обратился с двойной просьбой к руководству "МЮ". | soccernews.ru