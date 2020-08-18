Луи ван Гал может в третий раз возглавить сборную Нидерландов

Новым главным тренером сборной Нидерландов может стать Луи ван Гал, сообщает Voetbalprimeur.

По сведениям издания, ван Гал заменит нынешнего наставника Рональда Кумана, который, скорее всего, уйдет в "Барселону".

69-летний ван Гал ранее уже тренировал голландскую сборную в период с 2000 по 2002 годы, а также с 2012 по 2014 годы. Под его руководством Нидерланды завоевали бронзовые медали чемпионата мира 2014 года. Также он работал с "Аяксом", "Барселоной", АЗ, "Баварией" и "Манчестер Юнайтед".

Стоит отметить, что весной 2019 года ван Гал объявил о завершении тренерской карьеры.

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