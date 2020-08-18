Луи ван Гал может в третий раз возглавить сборную Нидерландов
Новым главным тренером сборной Нидерландов может стать Луи ван Гал, сообщает Voetbalprimeur.
По сведениям издания, ван Гал заменит нынешнего наставника Рональда Кумана, который, скорее всего, уйдет в "Барселону".
69-летний ван Гал ранее уже тренировал голландскую сборную в период с 2000 по 2002 годы, а также с 2012 по 2014 годы. Под его руководством Нидерланды завоевали бронзовые медали чемпионата мира 2014 года. Также он работал с "Аяксом", "Барселоной", АЗ, "Баварией" и "Манчестер Юнайтед".
Стоит отметить, что весной 2019 года ван Гал объявил о завершении тренерской карьеры.
Не пропустите: Венгер готов сменить Кумана в сборной Нидерландов. | http://soccernews.ru
главное
-
"Барселона" уволила Эрика Абидаля
-
"Барселона" сообщила сроки восстановления тер Штегена, который перенес операцию
-
Алексей Миранчук согласился перейти в "Аталанту"
-
Защитник "Копенгагена" Нельссон отказал ЦСКА
-
В полуфинале нынешней Лиги Чемпионов сыграют исключительно представители "фермерских лиг": как так получилось?
Лента новостей
-
Жоау Мариу может оказаться в Испании
-
Защитник "Ливерпуля" перешел во французский клуб
-
Вратарь сборной Швейцарии Диего Бенальо завершил карьеру
-
Луи ван Гал может в третий раз возглавить сборную Нидерландов
-
Куман прокомментировал информацию о возможном назначении в "Барселону"
-
4
ПСЖ вступил в борьбу за Месси
-
Вагнер Лав отметился результативным действием в дебютном матче за "Кайрат"
-
Лаутаро Мартинес признан лучшим футболистом недели в Лиге Европы
-
"Барселона" уволила Эрика Абидаля
-
"Барселона" сообщила сроки восстановления тер Штегена, который перенес операцию
-
Тедеско не полетел со "Спартаком" на матч с "Уфой"
-
"Кристал Пэлас" нацелился на форварда "Челси"
-
"Эвертон" нацелился на защитника "Ромы"
-
Лука Модрич рассказал о несостоявшемся переходе в "Челси"
-
Вячеслав Подберезкин перешел из "Рубина" в "Урал"
-
"Локомотив" отказал испанскому клубу в аренде Смолова
-
"Тоттенхэм" подписал бывшего вратаря сборной Англии
-
Клаудио Браво покинул "Манчестер Сити"
-
В "Ливерпуле" выявлен случай заражения коронавирусом
-
"Урал" согласовал трансфер опорника сборной Сербии
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Аякс
|34
|86
|2
|ПСВ
|34
|83
|3
|Фейеноорд
|34
|65
|4
|АЗ
|34
|58
|5
|Витесс
|34
|53
|6
|Утрехт
|34
|53
|7
|Хераклес
|34
|48
|8
|Гронинген
|34
|45
|9
|АДО Ден Хааг
|34
|45
|10
|Виллем II
|34
|44
|11
|Херенвен
|34
|41
|12
|ВВВ Венло
|34
|41
|13
|Зволле
|34
|39
|14
|Эммен
|34
|38
|15
|Фортунна Ситтард
|34
|34
|16
|Эксельсиор
|34
|33
|17
|Де Графсхап
|34
|29
|18
|НАК Бреда
|34
|23