Луи ван Гал не ждет привлекательного футбола на ЧМ-2018

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Луи ван Гал не ждет привлекательного футбола на ЧМ-2018

Голландский специалист Луи ван Гал поделился ожиданиями от предстоящего Чемпионата Мира.

"Можно ли ожидать на ЧМ-2018 привлекательного футбола? Я так не думаю. Полагаю, многие наставники будут использовать тактику с зональной обороной. Другими словами: команды будут парковать автобус.

Все понимают, что смотреть на это не очень весело. Потому что даже у самых хороших команд будут трудности при взломе такой защиты" - приводит слова ван Гала De Telegraaf.

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