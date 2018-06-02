Луи ван Гал не ждет привлекательного футбола на ЧМ-2018

Голландский специалист Луи ван Гал поделился ожиданиями от предстоящего Чемпионата Мира.

"Можно ли ожидать на ЧМ-2018 привлекательного футбола? Я так не думаю. Полагаю, многие наставники будут использовать тактику с зональной обороной. Другими словами: команды будут парковать автобус.

Все понимают, что смотреть на это не очень весело. Потому что даже у самых хороших команд будут трудности при взломе такой защиты" - приводит слова ван Гала De Telegraaf.

Читайте также: Моуринью: "Месси и Роналду настолько хороши, что они способны сделать свои сборные лучше". | http://soccernews.ru