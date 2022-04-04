Луи ван Гал рассказал, что у него рак

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Луи ван Гал рассказал, что у него рак

Фото: твиттер сборной Нидерландов\Автор неизвестен

Главный тренер сборной Нидерландов Луи ван Гал болен раком простаты, сообщает Daily Star, ссылаясь на слова ван Гала.

"Игроки не знают об этом. Они видят румянец на моих щеках и думают: "Вот это здоровяк". Конечно, это не так. Сам рак простаты не убивает, по крайней мере в 90% случаев. Как правило, человека убивают сопутствующие ему болезни. У меня была агрессивная форма рака. Я прошел 25 сеансов лучевой терапии.

Это часть моей жизни. Я знаю, что такое болезнь, сталкивался с этим в своей семье, пережив смерть жены. Это всего лишь часть жизни. Благодаря этому опыту я, пожалуй, стал богаче как человек", - сказал вант Гал.

Напомним, что сборная Нидерландов под руководством 70-летнего специалиста успешно квалифицировалась в финальную часть чемпионата мира в Катаре.

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