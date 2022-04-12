Луи ван Гал рассказал о лечении от рака простаты
Фото: твиттер сборной Нидерландов\Автор неизвестен
Главный тренер сборной Нидерландов Луи ван Гал поделился информацией о своем лечении от рака простаты.
"Я прошел через все. Я прошел 25 сеансов лучевой терапии.
Затем мне пришлось подождать пять или шесть месяцев, чтобы убедиться, что они выполнили свою работу. Так и было", – сказал ван Гал для ANP.
Напомним, что 4 апреля ван Гал объявил о том, что болеет раком.
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