Луи ван Гал рассказал о лечении от рака простаты

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Луи ван Гал рассказал о лечении от рака простаты

Фото: твиттер сборной Нидерландов\Автор неизвестен

Главный тренер сборной Нидерландов Луи ван Гал поделился информацией о своем лечении от рака простаты.

"Я прошел через все. Я прошел 25 сеансов лучевой терапии. 

Затем мне пришлось подождать пять или шесть месяцев, чтобы убедиться, что они выполнили свою работу. Так и было", – сказал ван Гал для ANP

Напомним, что 4 апреля ван Гал объявил о том, что болеет раком.

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