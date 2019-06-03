Луи ван Гал заявил, что исполнительный директор "МЮ" Эд Вудворд предал его

Теги манчестер юнайтедлуи ван галжозе моуринью

Луи ван Гал заявил, что исполнительный директор "МЮ" Эд Вудворд предал его

Экс-главный тренер "Аякса" Луи ван Гал заявил, что исполнительный директор манкунианцев Эд Вудворд предал его. Об этом пишет The Guardian.

Напомним, голландец возглавлял "Манчестер Юнайтед" перед тем, как его пост занял Жозе Моуринью.

"Тогда я чувствовал, что меня предали. До этого я слышал, что все было решено еще в декабре-январе. Я часто общался с Вудвордом. После ряда поражений в декабре и вылета ил Лиги чемпионов, я сказал ему, что пойму, если он меня уволит. Он мне на это сказал: "Нет, никогда. Я никогда этого не сделаю. Верь в себя и не читай прессу". Как после этого можно не чувствовать предательства? Ведь он знал, что я уйду", - сказал ван Гал. 

Ван Гал покинул пост "МЮ" в 2016 году сразу после того, как выиграл Кубок Англии.

А еще: Ван Гал: "Возможно, де Йонг ошибся выбрав "Барселону"| http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Кто выиграет Лигу Чемпионов 18/19?
Все опросы
Загрузка...

главное

Экс-тренер "Рубина" Грасиа может возглавить "Челси"

Экс-тренер "Рубина" Грасиа может возглавить "Челси"

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Манчестер Сити Манчестер Сити 38 98
2 Ливерпуль Ливерпуль 38 97
3 Челси Челси 38 72
4 Тоттенхэм Тоттенхэм 38 71
5 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 38 70
6 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 38 66
7 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 38 57
8 Эвертон Эвертон 38 54
9 Лестер Сити Лестер Сити 38 52
10 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 38 52
11 Уотфорд Уотфорд 38 50
12 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 38 49
13 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 38 45
14 Борнмут Борнмут 38 45
15 Бернли Бернли 38 40
16 Саутгемптон Саутгемптон 38 39
17 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 38 36
18 Кардифф Сити Кардифф Сити 38 34
19 Фулхэм Фулхэм 38 26
20 Хаддерсфилд Таун Хаддерсфилд Таун 38 16
Полная таблица

топ-5 тегов