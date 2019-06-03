Луи ван Гал заявил, что исполнительный директор "МЮ" Эд Вудворд предал его
Экс-главный тренер "Аякса" Луи ван Гал заявил, что исполнительный директор манкунианцев Эд Вудворд предал его. Об этом пишет The Guardian.
Напомним, голландец возглавлял "Манчестер Юнайтед" перед тем, как его пост занял Жозе Моуринью.
"Тогда я чувствовал, что меня предали. До этого я слышал, что все было решено еще в декабре-январе. Я часто общался с Вудвордом. После ряда поражений в декабре и вылета ил Лиги чемпионов, я сказал ему, что пойму, если он меня уволит. Он мне на это сказал: "Нет, никогда. Я никогда этого не сделаю. Верь в себя и не читай прессу". Как после этого можно не чувствовать предательства? Ведь он знал, что я уйду", - сказал ван Гал.
Ван Гал покинул пост "МЮ" в 2016 году сразу после того, как выиграл Кубок Англии.
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