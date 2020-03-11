Луиc Адриано повторил достижение Неймара

Нападающий "Палмейраса" Луис Адриано повторил достижение своих соотечественников - форварда ПСЖ Неймара и экс-полузащитника "Шахтера" Жадсона.

Адриано, Неймар и Жадсон являются единственными бразильскими игроками в истории, которые делали хет-трики в матчах Кубка Либертадорес и Лиги Чемпионов.

Напомним, что Адриано забил три мяча во втором туре группового этапа Кубка Либертадорес с "Гуарани" (3:0). Ранее форвард выступал за московский "Спартак".

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