Луиc Адриано повторил достижение Неймара
Нападающий "Палмейраса" Луис Адриано повторил достижение своих соотечественников - форварда ПСЖ Неймара и экс-полузащитника "Шахтера" Жадсона.
Адриано, Неймар и Жадсон являются единственными бразильскими игроками в истории, которые делали хет-трики в матчах Кубка Либертадорес и Лиги Чемпионов.
Напомним, что Адриано забил три мяча во втором туре группового этапа Кубка Либертадорес с "Гуарани" (3:0). Ранее форвард выступал за московский "Спартак".
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