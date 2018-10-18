Луиджи Симони сделал выбор между Роналдо и Криштиану Роналду

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Луиджи Симони сделал выбор между Роналдо и Криштиану Роналду

Бывший главный тренер "Интера" и "Наполи" Луиджи Симони сделал выбор между экс-форвардом сборной Бразилии Роналдо и нападающим "Ювентуса" Криштиану Роналду.

"Это два совершенно разных футболиста. Роналду, безусловно, хороший игрок, но "Феномен" был особенным. Он был гораздо более совершенным и непредсказуемым" - приводит слова 79-летнего специалиста Football Italia.

Стоит отметить, что Роналдо играл под руководством Симони в "Интере" в период с 1997 по 1999 год.

В этом сезоне 33-летний Роналду сыграл за "Ювентус" 9 матчей, забил 4 гола и сделал 5 ассистов.

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Комментарии

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Джамбон

КАК МОЖНО ВООБЩЕ СРАВНИВАТЬ ХУЙ С ПАЛЬЦЕМ???? РОНАЛДУ И РЯДОМ НЕ СТОИТ С ФЕНОМЕНОМ

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Роман

Сравнили Феномена,в чьём активе были два ЗМ и два ЧМ,с португальцем,который вообще ничего не смог доказать на уровне сборной

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bolatbek

О вкусах не спорят. Каждый волен выбрать себе кумира по своему вкусу. Но куда денем статистику?! Все мы когда-то свой вкус на что-либо безвозвратно потеряем. А все гениальные спортивные достижения Криштиану Рональду останутся в истории на века. Наши потомки его достижениями, которых кто-нибудь вряд-ли достигнут, будут восхищаться.

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РМ

Базара ноль,статистика дело такое,конечно через года все забудут,как Перес сделал из Роналду звезду,заставляя всю команду играть на его статистику,покупая ему левые ЗМ и пенальти,а так конечно будут видеть кучу мячей,ЗМ.Зубастик конечно интересней,зрелещней и мастеровитей был,если б конечно не травма колена и не был таким любителем пожрать,а так имеем точто имеем

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Легендарный Бока

Да они оба топ! Это не обоссаный месси, который сборную на дно тянет!

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Генич

Педику конечно до зубастика очень далеко!!!!!!!!!!!!

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