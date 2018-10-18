Луиджи Симони сделал выбор между Роналдо и Криштиану Роналду

Бывший главный тренер "Интера" и "Наполи" Луиджи Симони сделал выбор между экс-форвардом сборной Бразилии Роналдо и нападающим "Ювентуса" Криштиану Роналду.

"Это два совершенно разных футболиста. Роналду, безусловно, хороший игрок, но "Феномен" был особенным. Он был гораздо более совершенным и непредсказуемым" - приводит слова 79-летнего специалиста Football Italia.

Стоит отметить, что Роналдо играл под руководством Симони в "Интере" в период с 1997 по 1999 год.

В этом сезоне 33-летний Роналду сыграл за "Ювентус" 9 матчей, забил 4 гола и сделал 5 ассистов.

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